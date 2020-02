Troye Sivan colabora en el nuevo álbum de BTS

Lo nuevo de BTS está al caer. Su disco Map Of The Soul: 7 verá la luz el próximo 21 de febrero, y con él también lo hará un repertorio variopinto pero muy esperado. Y es que aunque ya nos han presentado algunas de sus nuevas canciones, lo nuevo que traen no dejará de sorprendernos.

Tanto es así que, para sorpresa de los seguidores de la banda, Troye Sivan se ha encargado de desvelar un nuevo e importante detalle que todos desconocíamos. El australiano está detrás de uno de los hits del tracklist del disco: Louder Than Bombs. ¡Lo que lees!

Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter. "Muy feliz de haber co-escrito Louder Than Bombs en el álbum de BTS. Gracias por tenerme, chicosssss", señaló. Unas palabras que no tardaron en revolucionar Internet, no solo por haber compartido su participación, sino por desvelar el título de uno de los temas que formarán parte de este tan esperado proyecto. De este modo, el tema se une a Shadow, Black Swan y EGO.

Very happy to have co-written Louder Than Bombs on @BTS_twt’S album! 🤗 thanks for having me boyyssssss pic.twitter.com/IG1halBs9p — troye (@troyesivan) February 16, 2020

Lo cierto es que el cariño por el trabajo que ambos realizan es mutuo, pues el australiano no ha sido el único en confesar su emoción. Los mismísimos BTS han confesado en más de una entrevista que Troye se encuentra entre sus artistas favoritos. Créenos, eso está fuera del alcance de muchos.

Millones de seguidores cuentan las horas para escuchar el sucesor de Map Of The Soul: Persona, no solo a través de los auriculares, sino también sobre un escenario y en directo. La nueva gira de BTS pisará múltiples rincones del mundo, y nuestro país está entre ellos. Los próximos 17 y 18 de julio, la exitosa banda de K-Pop hará vibrar al Estadio Olímpico de Barcelona para demostrar que la calidad de su talento no es solo cosa de algunos.

Y tú, ¿estás listo/a para el comeback de BTS?