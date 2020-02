Taylor Swift - The Man (acústico) [2020]

The man se ha convertido en una de las canciones favoritas para miles de seguidores de Taylor Swift. La canción, incluida en el más reciente álbum de estudio de la solista, Lover, se ha convertido en el cuarto single del disco.

Tras recibir un lyric video que encantó a todxs lxs swifters, parecía el paso natural que la intérprete estrenara un completo vídeo oficial para seguir promocionando su elepé para impulsarlo en ventas y acortar la espera hasta el inicio de su gira.

Sin embargo Taylor Swift ha optado por lo contrario, por mostrar The Man desnudo de cualquier artificio de producción y sonando en formato acústico.

La cantante ha utilizado su actuación en L'Olympia Bruno Coquatrix de París para presentar The man en formato acústico. Con la única compañía de una luz cenital, su guitarra y su voz, Taylor Swift vuelve a conectar con su público hablando de la desigualdad que sufren las mujeres en un mundo de hombres.

En ese concierto llamado City of Lover, la cantante estrenó en directo Cornelia Street, Death by A thousand cuts, Lover, The archer, The Man y You Need To Calm Down.

La gran duda que queda por resolver es si de aquí a que empiece su gira por festivales recibiremos un videoclip de este tema o solo podremos disfrutar de este The man en formato acústico.