Fani y Christofer anuncian que se casan

Lo que no te mata te hace más fuerte y más o menos eso es lo que les ha pasado (sentimentalmente hablando) a los dos grandes protagonistas de La isla de las tentaciones: Fani y Christofer. Después de que ella le fuera infiel y él abandonara el programa roto de dolor, esta pareja se ha dado una segunda oportunidad.

En La isla de las tentaciones: seis meses después fuimos testigos de cómo Fani y Christofer se volvían a prometer amor eterno. Tanto es así que Mediaset les abrió un canal en mtmad para poder hacer a la audiencia testigo de cómo es su día a día.

Pero por si esto no fuera suficiente para demostrar a todo el mundo que lo de ellos es amor verdadero, Fani y Christofer han protagonizado esta semana la portada de la revista Lecturas en la que han anunciado su compromiso. Sí, sí, este par de tortolitos se dará el 'sí, quiero' si todo va según lo previsto y Fani no vuelve a caer en la tentación. Y es que en la misma cabecera, Christofer asegura que sigue sin confiar del todo en su novia: "Me da miedo que Fani me sea infiel en Supervivientes".

Efectivamente, Fani es una de las concursantes oficiales de Supervivientes 2020, una edición que Telecinco estrenará este mismo jueves 20 de febrero y en la que ella es uno de los perfiles más destacados del casting. ¿Conseguirá controlar sus impulsos en Honduras?