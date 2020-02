Una empresaria de 35 años hace historia al coronarse como Miss Alemania

Si cuando piensas en concursos de belleza únicamente vienen a tu mente maniquíes cuyo único requisito es resultar bonitos…¡error! Al menos así lo ha demostrado Alemania, quien he revolucionado por completo el mundo de los certámenes de misses con la elección de la ganadora de su última edición.

La nueva reina de la belleza alemana se llama Leonie von Hase y es una empresaria y madre de 35 años licenciada en literatura inglesa que capitanea su propio negocio de ropa vintage. Es así como se ha convertido en la ganadora más mayor de todas las ediciones de la historia de la gala, un total de 93.

"No tengo ninguna gana de ser la típica Miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más" comentaba la ganadora después del concurso, quien piensa continuar con su vida como hasta ahora, alternándola con las labores de Miss. Cabe decir que todo esto ha sido posible gracias a un cambio en la mentalidad, normas y objetivos del certamen en este 2020 con el fin de dar valor a aspectos hasta ahora ignorados en este tipo de celebraciones y que contribuyen a su nuevo lema "Reina de la belleza interior". Entre las novedades se encuentra el aumento de edad para poder presentarse como candidata, siendo ahora hasta 39 años, además, de la posibilidad de hacerlo siendo madre y casada. Por otra parte, la organización ha eliminado ciertas pruebas no muy bien vistas por todos los públicos como el desfile en bikini.

Miss Alemania. / Patrick Seeger/picture alliance via Getty Images / Getty Images

Todo ello con un jurado también formado por seis mujeres que admitieron poner en valor para su elección ciertas cualidades como la valentía, la fortaleza y la independencia de las concursantes, muy por encima de su aspecto físico. Criterios que, aunque a priori no puedan parecer los más típicos para un concurso de belleza, sí son acertados si tu objetivo es dar un paso adelante en el empoderamiento de la mujer y dejar atrás los prejuicios y estándares en los que ellas sean tratadas como mera fachada.

Una noticia con la que Alemania da un paso adelante en un asunto tan controvertido como los concursos de Miss y que, a pesar de los esfuerzos del país germano, no termina de convencer a todos y muchos lo critican igualmente por cosificación de la mujer.