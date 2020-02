Nil Moliner nos cuenta cómo fue su primera vez

Nil Moliner lleva ya unos cuantos años haciendo música, varios de ellos publicando canciones que han ido multiplicando sus seguidores. Pero ahora, por primera vez, puede decir que ha publicado un disco: Bailando en la batalla.

Está claro que es un momento importante para él, el lanzamiento de su primer disco es algo que no va a olvidar nunca. Es lo que pasa cuando haces algo nuevo, un paso más de aprendizaje, un recuerdo más que almacenar en ese cajón de las primeras veces. Un cajón que, por cierto, ha abierto para compartir alguna de esas experiencias.

Ya tuvimos oportunidad de hablar con él de su primera vez como compositor de un posible tema eurovisivo. Ahora, hemos seguido tocando el botón de la nostalgia para recordar otras situaciones que experimentaba por primera vez y eso nos ha ayudado a conocerle un poco mejor.

La primera vez… Que te compraste una gorra

Uauuu… pues hace muchísimo. Supongo que de pequeño ya me ponían gorra pero que sea consciente, a los 13 o 14, desde entonces ya no me la saco. Empecé haciendo covers con la gorra y la gente decía ‘el tío de la gorra que hace covers’ y eso me quedó a mí. Bruno Mars también lo tenía mucho como símbolo y me gusta mucho Bruno Mars. Y pensé, por qué no, tener la gorra como símbolo.

La primera vez… Que te escuchaste en la radio

Hijos de la tierra y me emocioné muchísimo, fue super raro. Estaba en la ducha, vivía con mis padres y fue como ‘papaaaaa’, super contento, la toalla a medias…

La primera vez… Que te enamoraste

De pequeñito. Recuerdo muchísimo un amor, creo que era quinto de primaria, recuerdo a esa chica, me enamoré muchísimo. Fue el primer beso que recuerdo. En la piscina, como a escondidas, nos dimos un beso.

La primera vez… Que escalaste una montaña

Uala… era la Pica de Estats, en los Pirineos catalanes, cuando era pequeño. Hace tiempo que no lo hago, pero es algo que tratamos hacer con los amigos. Tengo dos amigos que son alpinistas, de hobbie, y nos llevan a escalar y hacer montaña y, desde pequeño, también lo he hecho con mis padres y un poco me libera.

La primera vez… Que pensaste en tirar la toalla

No he llegado cien por cien a ese pensamiento. A lo mejor se me ha pasado un poco de refilón pero nunca lo he cogido.

La primera vez… Que viajaste fuera de España

Egipto, un viaje que hicimos la familia. Me gustó muchísimo.

La primera vez… Que pensaste: ‘Ojalá esa canción la hubiera compuesto yo’

Cuando mi padre me ponía Queen, Don’t stop me now, pensé ‘madre mía’. Me gustaba y cuando me iba haciendo grande era como ‘qué temazo, si lo hubiera escrito yo’.

La primera vez… Que quisiste desaparecer de las redes sociales

La primera vez que pisé Operación Triunfo, fue tal locura que no estaba acostumbrado, para nada. Recuerdo que me quemaba el móvil, de twitter… se me apagó, no podía encender el móvil, una locura y dije ‘no lo toco’. Era para bueno pero me asustó.

La primera vez… Que diste un concierto

En el bar de mi pueblo, el bar del Ateneo, a los 11 años. Lo tengo grabadísimo, tocando versiones en el bar, y ya me creía Freddie Mercury.

La primera vez… Que decidiste hacer dieta o pisar un gimnasio

Te diría hace mucho tiempo pero cuando me he decidido, hace poco realmente. Hay veces que lo he intentado, pero nunca lo he hecho. Ha sido este año cuando me he puesto serio con esto, en la maleta tengo la ropa de deporte y todo.

La primera vez… Que te sentiste orgulloso de lo que habías logrado

Es una tontería pero en primero de la ESO teníamos que hacer un árbol de navidad, en plástico, a modo creativo. Y yo hice uno con una barra de pan, tenedores y olivas a la punta. La estrella tenía un juego de pasar un alambre porque si no, pitaba. Gané el concurso y me sentí muy orgulloso. ¡Qué tontería!