40 cosas sobre vega almohalla, por vega almohalla

1. Nombre completo: Vega Martín Hernández.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1996, Ávila.

3. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música? Bailando jotas en la plaza de Piedrahita.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Ninguno en concreto, siempre lo he sabido.

5. ¿Cuál es el logro que quieres conseguir en este ámbito? Cantar historias que puedan llegar a la gente.

6. ¿Y en el personal? Cada día quiero una cosa.

7. Un género musical que nunca tocarías: Ninguno.

8. Un artista y una artista favoritos: Creo que no tengo ningún favorito, no sé elegir.

9. La música que escuchabas en casa de pequeña: Jotas y canciones de misa.

10. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Aún no la he sacado.

11. La que odies escuchar ahora mismo: Hay alguna que puede no gustarme, pero odiar... ninguna.

12. Una canción tuya que no te guste (o la que menos): París.

13. La leyenda musical con la que colaborarías: Bad Bunny.

14. ¿Qué canción (de otro artista) te hubiese gustado componer? Cualquiera de Sabina.

15. El músico que está en tu agenda de contactos: El 50% de mis contactos lo son.

16. Si no fueses cantante, serías… Actriz, que ahora mismo tengo la gran suerte de poder dedicarme a ello también.

17. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Ataque a los titanes.

18. Una figura en la que inspiras: Mi abuela.

19. El mejor consejo que has recibido nunca: No suelo hacer mucho caso a los consejos.

20. La persona que te lo dio: Algún día escucharé a mis padres.

21. La última vez que te emocionaste: Todos los días recuerdo algo que hace que me emocione.

22. La última sonrisa te la arrancó… Acabo de sonreír respondiendo la pregunta anterior.

23. La red social que más te engancha: Instagram.

24: La red social que más pereza te da: Todas las demás.

25. Algo que NO soportas, que te pone enferma: Que me digan lo que tengo que hacer.

26. Una frase que te repites mucho: No comas más.

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Mis pies son preciosos, me encantan.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? No tengo favorito.

29. Una película (o varias) que te defina: Coyote Ugly.

30. Algo que se te da FATAL: Cualquier cosa que tenga que ver con un balón.

31. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: No soy yo de obsesionarme.

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: La goma esa de saltar, me encantaría jugar ahora.

33. Lo que echas de menos: La comida de mi madre.

34. Algo de lo que te arrepientas: De nada, no hay mal que por bien no venga.

35. Tu palabra favorita: Repanchingarse.

36. Una manía: Subir las escaleras de dos en dos.

37. Tatuajes. ¿Tienes? No.

38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): Es probable que me guste hacer cosas raras pero para mí es normal, no me da ninguna vergüenza.

39. Pista de lo próximo que traes: Capricho Divino.

40. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Si vas a ver Capricho Divino lo sabrás.