Blas Cantó responde a VOX: “No nos llame trastornados”

Este miércoles, 19 de febrero, la diputada de VOX Rocío Meer se convirtió en una de las protagonistas del Congreso de los diputados. ¿La razón? Su defensa de la “familia natural”, donde exponía con datos de dudosa procedencia que los niños crecen mejor en un entorno con un padre y una madre.

“No lo digo yo o lo decimos los de Vox porque seamos muy fachas, lo dicen numerosos estudios, que los niños se crían muchísimo mejor con su padre y con su madre, y que tienen mejores índices de escolarización, que presentan menos trastornos emocionales”, dijo la diputada de la formación de ultraderecha.

Estas palabras han ofendido a varias personas, entre las que se encuentra el representante de España en Eurovisión 2020: Blas Cantó. El cantante murciano ha querido contestar a estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter con unas palabras muy contundentes, haciendo alusión a cómo se crio él:

“Me crie con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar…”, ha escrito el joven de 27 años en su cuenta. El tuit ha conseguido en un día más de seis mil me gusta y mil retuits.

Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar... 🤦🏼‍♂️ https://t.co/RTtbbonER7 — Blas Cantó (@BlasCanto) February 19, 2020

Pero la cosa no se quedó ahí, Cantó quiso contestar a un usuario con unas bonitas palabras sobre lo que realmente es importante en una familia: “Hay que criarse con amor. No hace falta nada más. ¿Yo hubiese sido más feliz con mi padre al lado? No lo sé ni lo sabré, pero por favor, que no nos llame trastornados”.

Hay que criarse con amor. No hace falta nada más. Yo hubiera sido más feliz con mi padre al lado? No lo sé ni lo sabré, pero por favor, que no nos llame trastornados. — Blas Cantó (@BlasCanto) February 19, 2020

Su amiga y compañera de profesión, Ruth Lorenzo, también ha opinado sobre el tema en Twitter: “Es una broma de mal gusta, a estas alturas de la vida…”