Efecto Pasillo y Sinsinati unirán sus voces en ‘Similares’

Si hay algo que nos vuelve locos es la unión de voces entre dos artistas. Efecto Pasillo, que tanto han llenado nuestras vidas de positividad, quieren volver a hacernos felices. Los canarios se han aliado con Sinsinati para lanzar Similares, un tema que verá la luz el 27 de marzo y que formará parte de la gira 10DIEZ TOUR de nuestros protagonistas.

Así lo desvelaron los integrantes de Efecto Pasillo este jueves 20 de febrero. LOS40 asistimos al evento presentado por Tony Aguilar y organizado por su casa de discos, y en colaboración con Arehucas y la agencia Bolboreta, en Lots Coffee House (Madrid). Allí no solo compartieron su emoción de haber soplado las 10 velas de todos estos años de música, sino que también se animaron a interpretar tres de sus mayores hits: Pan y Mantequilla, No Te Enamores y No Importa Que Llueva.

Este nuevo tema será el único (o casi el único) inédito que Efecto Pasillo interpretará sobre los escenarios de España con este recorrido de su aniversario. El resto del repertorio estará compuesto por las nuevas versiones de sus temas que tanto nos han hecho vibrar durante su trayectoria. ¿Quién no lo ha dado todo con Pan y Mantequilla? ¿Y con No Te Enamores? Ahora, además, lo harás con la nueva versión de Chacho junto a O'funk'illo?

Aunque aún se desconoce más detalles sobre el nuevo proyecto de Efecto con los chicos de Sinsinati, estamos seguros de que se convertirá en nuestra nueva obsesión. De hecho, ellos lo han bautizado como un verdadero "temazo".

Y es que no solo los canarios tienen la facilidad de inundar nuestras playlists con éxitos. La banda sureña triunfó en las listas de éxitos con Indios y Vaqueros y Volar. El primero de ellos reúne más de 10 millones de visualizaciones. Un hit que también se coló en la Lista de LOS40 y que no conseguimos sacarlo de nuestra mente durante semanas.

Ahora han decidido formar parte de un ansiado proyecto por millones de seguidores repartidos por todo el país. Un recopilatorio de las canciones de una de las bandas que más han protagonizado nuestros veranos con el objetivo de levantarnos el ánimo. No pinta nada mal, ¿no? Eso sí. Tendremos que esperar al próximo 27 de marzo para escuchar "el temazo" que traen nuestros protagonistas.