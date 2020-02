Dua Lipa, Black Eyed Peas y Pablo Alborán cuentan para el Nº1 este sábado

En el fin de semana de Carnaval, ¿quién se pondrá el disfraz de número uno? El pasado sábado fueron Maroon 5 quienes, después de un acróbático ascenso de nueve posiciones, devolvieron a lo más alto su single Memories. El grupo de Adam Levine parte como uno de los claros favoritos, sin desmerecer a sus más inmediatos perseguidores.

Así, en el #2 están Black Eyed Peas y J Balvin con Ritmo, que también fue número uno; lo mismo que Tabú, el tema grabado a medias por Pablo Alborán y Ava Max (lo fue dos semanas). Dua Lipa (#4) y Tones and I (#5) se colgaron la medalla de oro con sus respectivos singles, y hay que descender hasta la sexta plaza para encontrar la primera canción de los puestos de cabeza que aún no ha llegado a la cima: +, de Aitana y Cali y El Dandee; Ava Max (#7), Morat (#8) y Dani Martín (#9) podrían hacer valer sus galones y situarse en la posición de honor.

Jonas Brothers pueden incorporarse como novedad con What a man gotta do, que parte como candidato. Si lo consiguen, podrían hacer doblete, ya que aún están entre los 40 mejores con Only human, que fue número uno. Una vez que hagamos recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 sabremos si se hace efectiva su entrada.

Además, Tony Aguilar dará nuevas confirmaciones para #PrimaveraPop2020 en Madrid y anunciará los primeros artistas para las ediciones de Rubí y Málaga. Te esperamos a partir de las 10 de la mañana (9 en Canarias). ¡No te olvides!