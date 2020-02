Jonas Brothers pueden insertar otro single en lista este sábado

El aún reciente periplo triunfal de Jonas Brothers por Madrid y Barcelona con su gira Happiness begins Tour puede tener colofón este sábado en forma de nuevo single en la lista de LOS40. What a man gotta do es la canción que nos presentan en candidatura y que puede incorporarse al chart si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40JonasBrothers.

Este tema de ligero aire country podría sumarse al otro que aún tienen en lista: Only human, con el que Nick, Joe y Jonas fueron número uno. Los tres hermanos están atravesando uno de sus mejores momentos, sin renegar de su pasado —hace poco reivindicaron uno de los éxitos de Camp rock—, pero mirando al futuro constantemente, como prueba el hecho de que en la pasada gala de los Grammy estrenaran el tema Five more minutes que, según parece, sería adelanto de un nuevo álbum en el que ya trabajan. Una vez hagamos el recuento de apoyos sabremos si los Jonas sitúan What a man gotta do en la lista y puede confirmarse su doblete. ¡Mucha suerte!