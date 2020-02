Selena Gomez lanza ‘Feel Me’, un tema que conquistó a sus fans en 2016

Cuando todavía no nos hemos recuperado del Rare, el esperadísimo álbum regreso de Selena Gomez, la artista lanza nuevo tema: Feel Me. Aunque para ser correctos, de nuevo tiene poco. Se trata de una canción que la artista cantó durante su gira Revival de 2016 y que los fans pedían a gritos desde entonces. Ahora, tres años después, por fin pueden escuchar el tema grabado en estudio en todas las plataformas.

Lo más curioso es de lo que habla la canción. La letra de Feel Me cuenta la historia de un ex arrepentido por perder al amor de su vida. ¿Cuánto habrá de aquella historia de Jelena en esta canción?

“Won't be caught up in the middle of your highs and your lows. Baby, 'long as you're not with me. You'll always be alone,” (No quedarás atrapada en mitad de tus altibajos. Cariño, siempre y cuando no estés conmigo, estarás solo), dice Sel antes de terminar en el estribillo.

“Everytime your lips touch another, I want you to feel me” (Cada vez que tus labios toquen a otra, quiero que me sientas), canta Selena.

Hasta este viernes, 21 de febrero, Feel Me solo estaba disponible para unos pocos privilegiados y privilegiadas que se habían hecho con la edición especial del vinilo de Rare. De hecho, hace unos meses, cuando los fans le preguntaron acerca de si la canción iba a estar en su nuevo disco a través de Twitter, Sel contestó que no: “Esa canción era de cuando me encontraba en un momento diferente y no encaja con el lugar donde estoy ahora”.

Aunque finalmente Feel Me ha salido a la luz, no lo ha hecho formando parte de Rare. Selena siempre tan coherente.