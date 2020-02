Coldplay se queda como dúo para lanzar su nuevo EP

Coldplay mantuvo hasta un par de semanas antes de su lanzamiento el secretismo sobre su doble álbum que publicaron el pasado 22 de noviembre. Everday life fue una grata sorpresa compuesta por Sunrise o Sunset y tras una promoción limitada por su compromiso contra el cambio climático, la banda ha seguido trabajando aunque con novedades importantes.

El nuevo EP de los británicos acaba de salir por sorpresa. De nuevo este proyecto musical nos pilla por sorpresa y todavía es mucho más sorprendente que el grupo se ha quedado con solo dos miembros para darle vida.

"Hemos intentado desnudar un poco algunas de nuestras canciones que en realidad ya estaban desnudas de por sí. Lo hemos hecho eliminando a dos de los miembros del grupo" ha explicado Chris Martin en el vídeo promocional de este EP amparado por Apple. "Ha sido fácil" le contesta entre risas Jon Buckland.

La idea de crear estas nuevas versiones le ha dado una nueva vida a temas como Cry, cry, cry (con un toque soul magnífico: "desafortunadamente estáis tratando con los dos únicos miembros de Coldplay que no tienen ni idea de soul" explica el vocalista), BrokEn y Chamipon of the world.

Este nuevo EP está acompañado de un pequeño corto que se estrena bajo el título de Coldplay: Reimagined y en el que podremos acompañar a los británicos junto a sus colaboradores y productores Rik Simpson, Dan Green y Bill Rahko (The Dream Team).

Ahí 'lo que queda de Coldplay' habla sobre el proceso compositivo de un disco como Everyday life, un elepé sobre el mundo, basado en una compilación de canciones cortas con mensajes claros sobre temas yuxtapuestos como la guerra, la amistad o la religión.