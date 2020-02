BTS, Lauren Jauregui, C. Tangana y Nicky Jam, entre otros, protagonizan las novedades musicales

No nos cansamos de las novedades musicales de nuestros artistas. Si el viernes 14 de febrero, Billie Eilish, Ozuna y Bad Bunny, entre otros, se convirtieron en nuestra cita perfecta de San Valentín, ahora llega el turno de otro elenco de estrellas.

Hablamos de BTS, Lauren Jauregui, C. Tangana, Natti Natasha, Nicky Jam y Omar Montes, entre otros. Un grupo de artistas que con tan solo leer sus nombres, ya nos aseguran que sus nuevos temas se convertirán, en cuestión de segundos, en nuestro nuevo vicio. ¡Comprúebalo tú mismo/a!

Viernes 21 de febrero

Tainy, Lauren Jauregui, C. Tangana - NADA. Todos estábamos esperando este momento. Y es que desde que anunciaron esta colaboración, nuestro nivel de nerviosismo no se ha disminuido ni un poquito. Con un ritmo pegadizo propio del moombahton y los sonidos urbanos, Lauren se atreve con el español en esta fusión de estilos con el madrileño y el productor puertorriqueño. Creénos, no podrás dejar de escucharlo.

Natti Natasha, Nicky Jam, Manuel Turizo, Myke Towers, DJ Luian, Mambo Kingz - Despacio. Es considerada una de las mayores referentes del reggaetón, y esta canción es una buena prueba de ello. Natasha se ha liado la manta a la cabeza para crear una unión de voces que han dado vida al que quizás se convierta en uno de los hits del año. Una canción de ritmos urbanos midtempo cuya melodía consigue atraparte desde el primer segundo.

Omar Montes, Ñengo Flow - Más y Más. El cantante ha vuelto a apostar por una base y una letra pegadizas que habla el idioma de la Generación Z. "Te quiero más y más y más y más, baby" son las palabras que protagoniza su estribillo y que penetran en nuestra mente para reproducirse en bucle una y otra vez. Al tema le acompaña un videoclip grabado en Puerto Rico para mostrar sus coloridas casas y sus amadas playas.

Sebastian Yatra, Rauw Alejandro, Manuel Turizo - TBT. Un viernes sin ritmos latinos no es un viernes. ¿Cómo podíamos vivir sin esta canción? Este trío de ases se alía en un tema de sonidos urbanos que te mantiene pegado a ellos desde el primer segundo. Y, además, con una letra que cuenta la historia de ese amor imposible en el que ambos os amáis pero el corazón de esa persona pertenece a otro. Eso si, tú no desistes y decides permanecer a su lado por y para siempre.

Selena Gomez - Feel Me. ¡Ha vuelto! Y no de cualquier manera. La artista ha lanzado este nuevo tema, aunque de nuevo tiene poco. Se trata de una canción que la artista cantó en su gira Revival en 2016 y que los fans pedían a gritso desde entonces. Su letra cuenta la historia de un ex arrepentido por perder al amor de su vida. ¿Vuelve Jelena a las canciones de nuestra protagonista?

The Weeknd - After Hours. Se ha consolidado como uno de los mayores referentes musicales de la actualidad, y esta canción lo corrobora. Un tema que aborda una relación amorosa fallida que acabó y es presentado como una carta de disculpa. Muchos aseguran que va dirigida a la propia Bella Hadid, la modelo que actualmente ocupa el corazón del cantante. Sea como sea, esta canción de ritmos de R&B y pop ha calado bien hondo en nuestros oídos.

BTS, Sia - ON. El nuevo álbum de BTS ya está aquí, y con él solo podían llegar verdaderos hits. ¡Los surcoreanos no han defraudado! Entre su repertorio de canciones destaca su inesperada colaboración con Sia. Se alían a la cantante en una canción de ritmos pop y de hip hop cuya base formada por trompetas y tambores convierten a este tema en tu nueva obsesión.

Miriam Rodríguez - Desperté. La gallega revolucionó las redes sociales con el anuncio de la publicación de este nuevo sencillo, y no es para menos. Miriam ha traído el pop español a este viernes de novedades por todo lo alto. Lo ha hecho con una canción con un singificado empoderado que habla de la fase de renacimiento tras una experiencia de desamor. "Me volveré a caer, pero ya encontré el camino y desperté" son algunos de los versos que dan vida a este tema.

5 Seconds Of Summer - Old Me. La banda australiana llega con un nuevo sencillo introspectivo. Una reflexión sobre el crecimiento y el perdón y adelanta los sonidos de su nuevo álbum CALM, que llegará el próximo 27 de marzo. "Old Me lleva un un espíritu juvenil y sigue la narración de la vida de una persona joven que crece, para bien o para mal", explica su integrante Luke Hemmings.

Otros de los artistas que se han propuesto inundar nuestro viernes con sus novedades son Nil Moliner con Por Última Vez, Dvicio y Farina con Sobrenatural, Reik, Farruko y Camilo con Si Me Dices Que Sí, Demarco Flamenco y Rayden con Este Mensaje Fue Eliminado, Bunbury con Hombre de Acción, Siloé con Súbeme al Cielo, The 1975 con Birthday Party y Efecto Pasillo y O'Funk'illo con la nueva versión de Chacho.