Natti Natasha - Me estás matando [2020]

Hoy en día Natti Natasha es una de las reinas de la música latina. La cantante dominicana tiene a sus espaladas dos hits con más de mil quinientos millones de reproducciones: Criminal y Sin Pijama. Además, hace unos días lanzó su colaboración con C. Tangana: Viene y va.

Ahora, la artista ha lanzado Me estás matando, una canción que presentó por primera vez en los Premios Lo Nuestro este jueves 20 de febrero en Miami. Con un precioso vestido en forma de flor, acompañada solo de la banda y sin un equipo de baile, la diva apareció sobre el escenario para cantar su nuevo tema.

Natti ha apostado por una ranchera para alzar la voz en contra de la violencia de género. La cantante de 33 años ha lanzado Me estás matando, una canción que ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras y donde la artista demuestra tener un vozarrón.

Pero lo más importante es el mensaje que da la canción. La letra habla sobre aquellas mujeres que tienen que lidiar contra la violencia machista día tras día. Y es que, aunque no haya contacto físico, también existe el maltrato psicológico. “Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pered, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando”, canta la artista.

La composición del tema, donde Natti ha estado involucrada, ha estado a cargo de Wason Brazoban y el productor Andrés Castro.

Para el videoclip, Natti ha vuelto a apostar por la productora Pina Récords y por el director Rodrigo Rodríguez. En las imágenes vemos a Natti rodeada de fuego, que representa el calvario que pasan aquellas personas que sufren violencia de género.

Pero la imagen más fuerte del videoclip es en la que vemos a la artista con un moratón en el ojo y llorando. Además, aparecen diferentes mujeres en situaciones delicadas con sus parejas.

En su cuenta de Instagram, Natti ha dejado un mensaje sobre el tema de la canción: “Esto es en contra de aquellos que creen que con levantarnos la voz y atacarnos verbalmente no nos lastiman pero sí...Nos lastiman, nos abren heridas y es hora de dejar de callar, es hora de coger valor y levantar nuestra voces en contra de la violencia tanto física como psicológicamente.”