BTS - ON [2020]

Si pensabas que no había canción con la que BTS no podía sorprenderte, estabas completamente equivocado/a. Los surcoreanos acaban de dar vida a su álbum Map Of The Soul: 7, y con él lo ha hecho un repertorio de canciones de lo más variopintas.

Encontramos temas que ya escuchamos como Boy With Luv y Make It Right, pero también nos sorprenden con los nuevos sonidos en Respect, My Time u ON, la canción con la que han publicado un videoclip de lo más impactante. No importa quién lo vea que acabará ojiplático/a y con la boca bien abierta.

En ON, BTS nos regala un signficado muy profundo, como vienen haciendo en sus anteriores proyectos. Hablan de los altibajos que han vivido a lo largo de siete años de carrera. Se dice pronto, ¿verdad? "No entiendo lo que dice la gente, a quién y a qué debo seguir. Con cada paso crece la sombra de nuevo. ¿Qué sitio es este en el que abro los ojos? Quizás Seúl o Nueva York o París. Me levanto inestable sobre mis pies" son algunos de los versos que dan vida a este tema. De hecho, el nombre de Kinetic Manifesto Film : Come Prima que acompaña al título del vídeo es un término musical que guarda relación con un tiempo anterior, para que "el intérprete repita un pasaje como la primera vez". Muchos de sus seguidores llegan a la conclusión de que BTS ha decidido viajar en el tiempo con este nuevo tema.

Pero si hay algo que BTS demuestra con esta canción es que todas esas sombras que aparecieron durante algunas de sus etapas, son las que hoy les han fortalecido personal y profesionalmente. Ya no hay nada ni nadie que pueda derribarlos.

Como mencionamos anteriormente, esta canción llega acompañada de un videoclip protagonizado por su impactante coreografía. Así es. BTS vuelve a demostrar cuál es el elemento principal que define el K-Pop, y ese es el baile.

El grupo se rodea de un elenco de bailarines y la banda Blue Devils es una explanada, según Genius. Es por ello por lo que en su base podemos escuchar los instrumentos propio de esta agrupación: las trompetas y los tambores, sobre todo. Vamos, que ON se ha convertido en un placer tanto para los oídos como para la vista. Y no solo lo decimos nosotros.

Ya han sido más de 17 millones las visualizaciones que recoge su videoclip, de las cuales no descartamos que al menos 10 hayan sido nuestras. Y tú, ¿cuántas de todas estas reproducciones pertenecen a tu buscador?