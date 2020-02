Billie Eilish confiesa quién sería su James Bond preferido

No hay tarea más entretenida para los fans de la saga 007 que debatir durante horas, ya sea en sesudas charlas de sofá o en intensas trapatiestas en redes sociales, sobre quién será el nuevo agente James Bond después de la retirada de Daniel Craig tras Sin tiempo para morir.

Los nombres se agolpan y ya no sabemos quién es realmente un candidato y quién es fruto tan solo del sueño tórrido de un fan que consiguió incoluar la idea en la mente de sus seguidores. Mucho se habló del Bond negro de Idris Elba (Prometheus), con la consecuente –y racista– avalancha de críticas por su color de piel. Parece descartado.

Después también se mencionaron los nombres de Michael Fassbender (Malditos Bastardos), Richard Madden (Juego de Tronos), Tom Hiddleston (Thor), Harry Styles (Dunkerque), Tom Hardy (Venom), James Norton (Mujercitas), Henry Cavill (Superman), Tom Felton (Harry Potter) y hasta se barajó la posibilidad de que el agente cambiase de sexo y fuera una mujer.

Se habló horas y horas de que Lashanna Lynch, que es presentada como nueva agente 007 al final de Spectre, desplazaría a James Bond (¿o se convertiría en Jane?) y la saga estaría protagonizada por primera vez en su historia por una mujer. Una idea que parece haber sido descartada recientemente por los productores, que han reiterado que el protagonista debe ser un hombre.

Billie Eilish se moja: este es su favorito

Billie Eilish, lejos de cualquier tipo de convencionalismo o corriente de pensamiento, ha hecho su particular propuesta para la próxima película Bond y ha sumado un nuevo nombre a la lista de deseos.

Durante una entrevista radiofónica con el programa Capital Breakfast el presentador le preguntó sobre No time to die, el tema que compone junto a su hermano Finneas para la nueva película Bond, Sin tiempo para morir, que se estrena en España el próximo 2 de abril.

Después no pudo evitar entrar en la polémica sobre el nuevo Bond y le preguntó quién sería su favorito. Eilish no tardó en responder: "Michael B. Jordan". Sí, el mismísimo Killmonger de Black Panther y el sucesor de Sylvester Stallone en Creed. "En serio, Michael B. Jordan lo clavaría. Sería perfecto para esta mierda", dijo la cantante, que aún no conoce al actor pero tiene "intención de hacerlo".

¿Es realista esta propuesta? Más allá de ser tentadora, Jordan no cumple dos requisitos que parecen indispensables para estar el servicio de su Majestad: ni es blanco ni es británico.

Lo primero (color de piel) debería darnos igual a todos, pero ya sabemos cómo se mueve el conservadurismo de algunos. Y lo segundo no es un requisito indispensable (Pierce Brosnan era irlandés y se tanteó a Burt Reynolds, estadounidense, para la franquicia), pero dificulta bastante su acceso al papel.

Suena duro, pero la productora quiere que 007 siga siendo una fuente de ingresos y no traicionar la imagen que se tiene del icono popular. Siempre hay margen de maniobra, y ojalá nos equivoquemos, pero ya sabemos que la industria del cine prefiere estar cómoda y asegurarse una buena recepción de taquilla que jugársela.