El mito de los 10.000 pasos al día

Los departamentos de Ciencias del Ejercicio y el Departamento de Nutrición, Dietética y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Brigham Young de Estados Unidos han llegado a una conclusión lógica aunque dolorosa para aquellos que salen a andarr para mantener la línea.

Concretamente, esta institución tomó una muestra de 120 alumnos a los que dividió en tres grupos durante seis meses asignándole las tareas de andar 10.000, 12.500 y 15.000 pasos al día. La teoría de este estudio es que el aumento de la pérdida de kilos sería exponencial al aumentar la rutina de caminar.

Sin embargo, los estudiantes de los tres grupos dieron un resultado sorprendente: de media habían engordado casi dos kilos. La respuesta a esta situación llegó con la evalución del peso de cada sujeto de la muestra así como de su ingesta de calorías.

La conclusión no pudo ser más evidente: de nada sirve andar 10.000 o 20.000 pasos si uno no tiene en cuenta que hay que cuidar también la parte de la nutrición si queremos que nuestro ejercicio nos haga perder esos kilos de más. Obviamente siempre es mejor andar que una vida sedentaria pero "el ejercicio por sí solo no siempre es la forma más efectiva de perder peso".

Seguimos on fire 🔥🔥🔥 la oms recomienda 10.000 pasos al día pues yo 20.000 😂😂 pic.twitter.com/rFySRsHi5F — CARAPLANA RETURNS (@CaraplanaR) April 25, 2019

Bruce Bailiey, autor del estudio para la Universidad Brigham Young concluyó que caminar diariamente 10.000 pasos ayuda a tener una vida mucho más activa pero lo definitivo es el control de la ingesta de grasas.

Una buena alimentación y cumplir con los 10.000 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud nos ayudará a tener una vida más saludable.