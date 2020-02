Shawn Mendes empieza a grabar su nuevo disco

Shawn Mendes tardará en olvidar un 2019 que para él ha estado plagado de éxitos tanto en lo personal como en lo profesional. Después de batir el récord de asistencia a uno de sus conciertos en su carrera, de petar las listas de ventas junto a Camila Cabello con Señorita y de llenar páginas y páginas de prensa rosa con su relación con la cubana, al canadiense ha comenzado 2020 con un único objetivo en la cabeza: un nuevo disco.

"What's up guys? I know that I haven't been on Instagram at all lately. But I just wanted to say that I love, and I miss you so much. I'm making another album. So, yeah, I love you and I'll see you soon" ("¿Qué pasa, gente? Sé que no me he dejado ver mucho por Instagram últimamente pero quería deciros que os quiero y os echo de menos. Estoy haciendo otro disco así que, sí, os quiero y os veré pronto") explicaba el canadiense en un vídeo en sus redes sociales.

El último álbum de estudio publicado por el solista hasta la fecha vio la luz el pasado 25 de mayo de 2018 bajo el título de Shawn Mendes. Pero eso no significa que el intérprete no haya hecho más canciones y colaboraciones durante este tiempo. Además del boom de Señorita, otro dueto explosivo marcó el final de 2019.

Fue el pasado 13 de noviembre cuando lanzó una nueva versión de la canción que da nombre al último disco de Taylor Swift: Lover. ¿Y con quién lo ha hecho? Un dueto que juntó a dos de las caras de la realeza del pop ¡Un sueño para muchos y muchas fans!

Ahora que Shawn Mendes ha comenzado a trabajar en su cuarto proyecto discográfico estaremos muy pendientes de si estas dos grandes mujeres de la música le devuelven la colaboración al canadiense en lo que podría ser uno de los mejores discos del 2020.

Y decimos 2020 porque por suerte para nosotros el artista suele ser rápido a la hora de componer y grabar sus proyectos. De lanzarse este año sería su cuarto disco en apenas seis años desde su debut en 2015 con Handwritten.