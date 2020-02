Ana Mena se convierte Hija Predilecta de su ciudad a los 22 años

Ana Mena está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. La cantante malagueña cuenta con dos temas que se han convertido en hits en Italia y su canción Se Iluminaba, la versión en español de Una Volta Ancora, está ganando oyentes cada semana.

Además, en sus últimas publicaciones de Instagram podemos ver el poder que tiene esta canción en dos lugares totalmente distintos: en Soria y en Massafra (una ciudad situada al sur de Italia). En ambos lugares, cantan sus temas a pleno pulmón y, por supuesto, Ana ha querido compartir orgullosa y emocionada con su medio millón de seguidores y seguidoras el momento tan especial que vive en el escenario cuando ocurre esto.

Pero si escuchar una de tus canciones cantada por miles de personas no fuese suficiente motivo para estar contenta, Ana tiene otra gran noticia: se va a convertir en hija predilecta de Estepona, la ciudad donde nació.

La cantante y actriz ha compartido la noticia de que será nombrada hija predilecta de esta ciudad el próximo 28 de febrero. Lo ha hecho con un precioso texto donde explica lo importante que es para ella este premio:

“No tengo palabras. Me Me gustaría agradecer a mi ciudad Estepona todo el cariño con el que me están brindando este reconocimiento. Me emocioné cuando me lo comunicaron y me emociona más saber que ha sido de esta manera. Siento un orgullo gigante de ser de donde soy y no veo la hora de volver a casa este 28 de febrero. Gracias infinitas a mi gente.”

El Ayuntamiento de Estepona ha considerado que Ana de 22 años cumple todos los requisitos para el título. De este modo, el 28 de febrero (día de Andalucía) tendrá lugar el acto oficial en el Auditorio Felipe VI.

No nos extraña que la ciudad se haya fijado en la artista. A pesar de su juventud, Ana lleva trabajando desde pequeña: ha aparecido en series como Vive Cantando o Marisol y ha destacado en la industria musical.

De hecho, puede presumir de tener varios Discos Platino: uno por Ya es hora, tres por D' Estate Non Vale y cinco por Una Volta Ancora. ¡Nada mal!