Jonas Brothers y Karol G con Nicki Minaj ponen patas arriba la lista

Esta semana, los Jonas Brothers han ingresado nuevamente en lista con What a man gotta do, consiguiendo la entrada más fuerte (directo al #35). Los ecos de su paso por España han animado a sus fans a apoyarlos sin tregua, lo que se ha traducido en que Nick, Joe y Kevin hayan logrado un doblete: aún sigue en el chart otro de sus temas, Only human, con el que llegaron al número uno (ahora, en el #25).

El trío de hermanos es uno de los protagonistas de la lista de esta semana, que lideran Pablo Alborán y Ava Max con Tabú, por tercera semana no consecutiva. También la han liado buena Karol G y Nicki Minaj: su tema a medias, Tusa, ha escalado nada menos que diez posiciones, hasta quedarse en el #16, lo que la convierte en la subida más importante. El éxito del momento va como un cohete en la lista, pues para rozar los puestos de cabeza solo han necesitado dos semanas.

Toda vez que Manuel Carrasco ha abandonado el ránking, el nuevo récord de permanencia recae en Rosalía y Ozuna con Yo x ti, tú x mí: suma ya 26 semanas en lista, y ahora se queda en el #19. ¿Quieres más info? Mira el vídeo de arriba.