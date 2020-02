Pablo Alborán y Ava Max recuperan el Nº1 con ‘Tabú’

La alianza entre Pablo Alborán y Ava Max va camino de convertirse —si no lo es ya— en una de las más fructíferas de los últimos tiempos. Una pareja insólita, por el distinto pedigrí musical de uno y otra, pero que se ha convertido en un tremendo éxito para ambos. Esta semana, Tabú ha recuperado el trono de LOS40, después de 15 semanas en lista y una subida desde la tercera posición. Dado que fue también número uno las dos últimas semanas de enero, suma así su tercera semana no consecutiva en el puesto de honor de LOS40. La última canción que había conseguido lo mismo fue Dance monkey, de Tones and I, a primeros de este 2020.

El regreso al número uno de Tabú tiene mucho mérito, si pensamos que Ava Max tiene otro tema entre los diez primeros del chart (Torn, #9), y que Pablo Alborán que está más hiperactivo que nunca, ya que, como le contó a Tony Aguilar, ya está pensando en irse a Miami a grabar un nuevo disco y prepara para el 4 de abril un concierto en Madrid cuya recaudación irá destinada a la investigación contra el cáncer.

¡Enhorabuena a ambos!