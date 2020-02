Olly Murs muestra su espectacular cambio físico

¿Quién no lo ha dado todo con Troublemaker? De los más de 178 millones de reproducciones, alguna debe ser tuya. Tranquilo/a, no serías el/la único/a en reconocer su pasión por la música de Olly Murs, pues el británico ha conquistado buena parte de nuestras playlists de canciones favoritas.

Y es que aunque parezca estar ausente de la industria de la música, lo cierto es que el cantante se ha mantenido siempre en contacto con ella. Actualmente, es uno de los coaches del talent show La Voz en el Reino Unido, y ha seguido conquistando a millones de personas con su naturalidad.

Esto es algo que también ha demostrado en sus redes sociales, donde mantiene ese contacto cercano con sus seguidores. Ha sido ahí precisamente donde ha querido compartir sin vergüenza su cambio físico radical, provocando, cómo no, el revuelo entre sus fans.

"¡No está mal para tener 35 años! Mi ambición por ser un "tío bueno" se está haciendo realidad. La foto de la izquierda fue el 2 de enero. Pensé que el peso de "f*llame, estoy enorme" no me estaba haciendo ningún favor, me hacía estar enfadado, sin energía, dormir era horrible, así que hice algunos ajustes y ahora estoy muy emocionado. Ahora me voy al McDonald's", bromeó en su publicación.

A estas palabras le acompañan una imagen de la comparativa de su cuerpo. Es evidente decir que el Olly Murs actual se muestra más fibrosos, musculoso y energético. Conseguir tus propósitos siempre te pone de buen humor, ¿no?

Pero lo cierto es que Olly no es el único artista que ha ocupado las portadas de todos los medios debido a su cambio físicio. Adele es otra de las voces referentes que lo ha hecho, y no es para menos, ya que todo apunta a que se ha deshecho de un total de 45 kilos. ¡Luce irreconocible!

Ahora te toca responder a ti: ¿Qué te parece la nueva imagen del cantante de Troublemaker?