Julia Roberts y Sean Peann, juntos en la nueva serie del creador de ‘Mr. Robot’

Sam Esmail, creador de Mr. Robot, se ha propuesto volver a llevar a la ficción televisiva el caso Watergate que hundió al presidente Richard Nixon en 1972. Y lo hará con Julia Roberts y Sean Penn como pareja protagonista.

La serie, titulada Gaslit, pretende dar voz a todos aquellos personajes involucrados en el polémico caso que nunca tuvieron protagonismo en otras ficciones.

Es harto conocida la historia de los periodistas de el Washington Post que destaparon el escándalo, Bob Woodward y Carl Bernstein, cuya historia fue llevada magistralmente a la gran pantalla por Alan J. Pakula en Todos los hombres del presidente con Robert Redford y Dustin Hoffman de protagonsitas.

Gaslit, sin embargo, no tratará de la investigación periodística, sino de los trapos sucios de Nixon y todas las personas afines a él, empezando por el fiscal general John Mitchell (Sean Penn), mano derecha del presidente, y su esposa Martha Mitchell (Julia Roberts), una ferviente anticomunista y republicana que, sin embargo, fue la primera persona en declarar que Nixon estaba involucrado en el escándalo de escuchas del Watergate, lo que puso a su marido en un aprieto.

Armie Hammer (Call Me By Your Name) dará vida a John Dean, consejero de la Casa Blanca, quien fue cómplice de encubrimiento y cuyo testimonio fue vital para la acusación. Joel Edgerton (Bright) será G. Gordon Liddy, el responsable del equipo de "fontaneros" que colocó las escuchas ilegales en la sede de los demócratas.

El 'caso Watergate' está de moda

Se prevé que la serie tenga un máximo de diez capítulos (aunque aún no hay número confirmado), por lo que entraría en la categoría de miniserie de televisión, y estará coordinada por Sam Esmail, creador de Mr. Robot y Homecoming.

Gaslit estará inspirada en el podcast Slow Burn, que analizó el caso Watergate y todos los recovecos ocultos que han caído en el olvido y que dejó impactado al showrunner, quien dijo que "ahora más que nunca, la verdad es más extraña que la ficción". Estará producida por NBC Universal, aunque oficialmente aún no tiene distribuidora.

Gaslit no es la primera serie que se prepara sobre el caso Watergate: HBO ya tiene en marcha una producción con Woody Harrelson (True Detective) y Justin Theroux (A dos metros bajo tierra) en los papeles del oficial de inteligencia E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, respectivamente. La serie limitada se llamará The White House Plumbers (Los fontaneros de la Casa Blanca).

También se especuló en 2017 sobre que George Clooney estaba preparando una serie sobre la misma historia para Netflix, pero dado que su próximo proyecto para la plataforma es Good morning, midnight, que rueda en La Palma, se estima que ha sido cancelado o pospuesto de manera indefinida.