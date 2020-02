Recycled J: “Yo quiero ser Dior y la campaña de Dior vale una pasta”

La historia de Jorge Escorial (Madrid, 1993) en la escena musical es la de otros muchos: joven con talento de familia humilde termina siendo una estrella del rap, firmando por un gran sello y llenando salas de conciertos. Pero, a diferencia de muchos de ellos, ha sido su talento y las ganas de continuar innovando lo que le han llevado a convertirse en unos de los artistas urbanos del momento.

Bajo el nombre de Recycled J ha lanzado dos álbumes Oro Rosa (2017) y City Pop (2019), cautivando al público y a la crítica. Aquí hay talento y del bueno, pensaron los principales sellos discográficos. Ha sido ahora cuando el rapero ha decidido firmar con Universal Music con quien ya ha lanzado tres temas: Jugando (junto a Don Patricio), 2 tazas y Angelito, junto a Aleesha.

Para hablar de esta nueva etapa con Universal, su tema Angelito y su próximo proyecto junto a Selecta, LOS40 hemos hablado con él. Sin pelos en la lengua, natural como la vida misma y con un lenguaje muy cercano, Recycled J nos ha contestado a todo.

Pregunta: Acabas de lanzar Angelito, ¿cómo surgió la colaboración con Aleesha?

Respuesta: Yo la conozco desde hace tres años y hemos coincidido varias veces. Admiro mucho lo que hace. Como estaba creciendo potencialmente tanto su proyecto como el mío y tenemos gente en común que hace que tengamos una buena relación. El año pasado hice esta canción, antes de hacerla con Aleesha, y pensé que la voz femenina fuese ella. Iba a ser un puntazo. Es que además de cantar bien, tiene una increíble capacidad vocal. Se lo propuse y la adaptamos un poco para que le gustase a ella. De ese modo surgió y quedé muy contento.

P: Entonces, ¿cuando compusiste la canción ya habías pensado en una voz femenina?

R: Esta canción la hice en un camp en México. Me pusieron una sesión con una artista mexicana y en un principio le iba a hacer un tema a ella. Le escribí la canción, el estribillo y cuando llego la parte de rapear, me di cuenta de que lo veía más como un feat. Ella no quería sacarla porque decía que no pegaba con su rollo y dije “pues pa’ mí”. Pero sí, la voz se compuso para voz femenina y masculina.

P: Suena bastante comercial , bastante alejado del sonido de City Pop y Oro Rosa, y bastante cercano a Jugando…

R: No. Depende del oído. Yo, como lo veo, es que Oro Rosa es un disco puramente de rap; City Pop, aunque sea de rap, tiene baladitas, R&B y reguetón. Sí que es verdad que cuando hicimos Jugando sí pensamos en un tema que sonase más a reguetón y que fuese para todo el mundo. Esta canción no tiene nada que ver. Cuando hicimos esta canción queríamos que se mezclase esa onda de R&B, pero que fuese como un reguetoncito. Yo Angelito lo veo como más pop y Jugando, al final, es un tema de reguetón. Al ser un tema con Don Patricio, yo intenté adaptarlo más a su estilo. Sí que es verdad que son sonidos más comerciales.

P: La última vez que te entrevistamos, el pasado noviembre, nos comentaste que a principios de este año lanzarías nuevo material con un nuevo sonido. 2 Tazas, el tema que lanzaste en diciembre, ¿tiene la clave del sonido de tu próximo proyecto?

R: No, para nada. A mí me gusta mucho sorprender y que la gente se quede un poco loca. Cuando he sacado un nuevo disco o single, a mí sinceramente me da igual si gusta o no. Yo cuando los saco sé que está bien hecho. El proyecto del que hablé en aquella entrevista verá la luz antes de verano, pero no tiene nada que ver con 2 tazas. Tras publicar Jugando con Don Patricio, hubo una parte del público que hizo críticas no constructivas acerca de si me había vendido y que tenía un sonido más comercial con Universal. Me decía que qué hacía colaborando con él. Yo me cabreé bastante y escribí la canción en un día.

P: Te quedaste a gusto…

R: Pues eso, la gente pensaba que iba a dejar de escribir como escribo, ¿me entiendes? Me apeteció darles en el morro con una canción de rap. Es un poco como cuando hice Aunque digan que yo. Son canciones que me salen del alma. Yo no suelo escribir cabreado, yo escribo de amor y de paz, un poco mi visión de la vida. Y esta no es violenta. Cuando hago un disco o un proyecto, no lo hago para demostrar que soy el mejor y tú eres el peor. Lo que quiero demostrar es que soy el mejor a mi manera. Por eso dudo mucho que la gente vaya a encontrar un símil entre 2 Tazas y lo que viene ahora. Ayer, sin ir más lejos, estuve grabando seis demos del disco que estoy haciendo. En ese sentido, la gente puede estar tranquila, porque van a haber más cosas este año.

P: Supongo que en este nuevo proyecto también estará Selecta…

R: Sí, estará Selecta.

P: ¿Alguna pista de por dónde va a ir el sonido?

R: Potencia pura, dinamita…va a ser más electrónica. Es algo que todavía no se ha hecho aquí. Eso lo tengo más claro que el agua. Puedo adelantar eso y que no va a dejar indiferente a nadie.

P: “Trato como un camello a la major, detrás de mi culo los tres sellos”, cantas en 2 tazas. ¿Te ofrecieron varias ofertas antes de aceptar con Universal de otras discográficas?

R: Todas. Yo llevo diez años de independencia y solo dos meses con Universal. Todo lo que he hecho yo en mi vida me lo he peleado. Finalmente decidí apostar por Universal porque eran los que más respetaban lo que quería hacer.

P: ¿Te ha dado para pagarte una casa al final, como dices en la canción?

R: (Risas) Ehhh… Básicamente, cuando yo digo que trato como un camello a los tres sellos es eso. Yo les estoy dando lo que quieren. Pero eso, que Universal me están tratando muy bien en ese sentido.

P: Siendo el mundo del rap tan digno en cuanto a ser independientes, ¿se lo han tomado bien tus seguidores que hayas firmado con Universal?

R: A ver, quien no quiera entenderlo peor para él. El ejemplo que pongo siempre es el siguiente: si yo vendo croquetas, las vendo en mi casa y todos los días viene gente a comerlas, hasta el punto de que tengo una cola enorme en la puerta, pues tendré que contratar a gente para hacer más. Pues esta gente me da el billete y la llave para poder abrir ese tipo de puerta. Yo siempre he sido muy versátil y volátil en la música porque me gusta empaparme de cosas distintas. Al igual que en el rap me puedo hacer un vídeo como el de 2 tazas, creo que a lo largo de los años he demostrado que intento hacer cosas de más calidad, mejores conciertos y cada vez cuido más todo. Hay artistas que le suda la polla, que tienen una imagen de mierda, que sus sesiones de fotos son una mierda y sus temas son una basura y meten más gente que yo. Yo creo que en eso he demostrado que quiero más y voy a por todas. Y es que, hermano, no puedes estar peleando contra un tanque con palos y piedras, ¿me entiendes? Si yo quiero hacer un vídeo que valga 50.000 euros tiene que haber detrás un socio inversor. La gente que piensa que firmas con una major y te hace todo, está muy equivocada. Yo he firmado y ahora hago el triple que antes. Nadie va a venir a escribir las canciones por mí. Ahora tengo la posibilidad de hacer muchísimas cosas, además de las que ya hacía. La gente tiene que entender que no porque yo firme con una discográfica vaya a cambiar mis canciones. Por eso saqué 2 tazas con Universal.

Recycled J / Imagen cedida por Universal Music / Luis Rubiera

P: Pero también se te abren muchas puertas, como colaboraciones nuevas, ¿no?

R: Sí, hermano. Yo tengo una colaboración ahora que la hice hace tiempo y que es bastante potente. Pues ha estado parada porque hay cosas que solo no puedes conseguir. Si quieres llegar a más gente, tienes que pasar por aquí. Yo quiero hacer unas cosas que trasciendan en la cultura y que dejen una huella. Que la gente diga “joder, lo que hizo este chaval”. Pues eso no se puede hacer con 300 euros y un vídeo de mierda. Porque mi música necesita muchísimo más. Tú puedes ser el más underground del mundo y estar con una major. La gente con eso está muy equivocada. El underground es la esencia, eso está ahí. Tú puedes ser el más underground del mundo y estar metiendo (en conciertos) a miles de personas. Yo creo que por mucho que haga canciones como Angelito, tiene un rap en el medio que ningún artista pop se va a marcar. Solo tienes que ver que todos los artistas gordos que están triunfando en este país han firmado con majors. Hay rapers que no lo necesitan y triunfan, pero yo quiero ser Dior y la campaña de Dior vale una pasta, ¿me entiendes? El nivel de exigencia que yo tengo y a donde quiero llegar necesita una gran inversión y ya llevo años haciéndola yo de mi puto bolsillo. Pues eso es lo que la gente tiene que entender. Yo no quiero quedarme solo en España…

P: Sold Out en todos los conciertos que estás haciendo con Recy Tour, ¿te sigue sorprendiendo a pesar de llevar años en la industria?

R: Sí hombre, eso es algo que sorprende y que me da mucha alegría. No solo por la gente que vaya. Estoy llenando recintos cada vez más grandes y estoy invirtiendo: llevo un show con bailarines, con efectos que flipas… es más una fiesta que un concierto de rap al uso. Lo que me enorgullece es eso: que cada vez son salas más grandes llenas.

P: Para terminar,tienes casi 200.000 seguidores en Instagram, ¿eres de los que se piensa dos veces subir una publicación?

R: Sí, sin duda. Tengo cuidado con eso. Punto uno por lo que pueda ocasionar. Imagínate, esta mañana he subido un vídeo en Uber, escuchando música, y la gente ha empezado a preguntarme por qué no cojo taxi. Es que hasta eso se me puede cuestionar. Puedo aparecer comiendo un filete y me van a decir que por qué como carne, si opino de política… la gente se cree con la libertad de poder opinar de todo. Creo que hay que tener cuidado y conciencia si tienes 200.000 seguidores. Estas llegando a las mentes de niños que son esponjas y hay que tener cuidado. Además, yo en las redes sociales no subo cualquier cosa. Tengo un contenido cuidado que trabajamos mucho en analógico. Funciona como un escaparate de lo que la gente va a ver.