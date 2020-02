Blas Cantó y Netta: sus observaciones sobre el coronavirus

En el encuentro eurovisivo que ha tenido lugar este miércoles entre Blas Cantó y Netta, ganadora de Eurovisión 2018, la cantante israelí ha halagado Universo, la canción que representará a nuestro país el próximo 16 de mayo en el Festival de Eurovisión.

Tras ensalzar la canción de Blas, calificando su voz de “magnífica y sorprendente”, Blas le ha dicho algo muy español, propio de Rosario Flores: “Te como la cara”. Aquí ha sido cuando Tony Aguilar ha introducido un tema muy de actualidad: “Ahora no podemos comernos la cara, ni besarnos... está todo el mundo aterrado”, ha expresado nuestro compañero a propósito del coronavirus. Puedes pulsar "play" sobre el vídeo para ver el momento de la reflexión de ambos artistas sobre la alarma sanitaria que se está generando.



Netta, por su parte, ha manifestado que “es una locura, parece que nos encanta sentir miedo” ante este tipo de alarmismo.

“Es una gripe desconocida y ya se está buscando una vacuna, pero no me fío de todo esto realmente”, ha añadido Cantó, quien se ha mostrado algo desconfiado por toda la información que nos está llegando estos días. La joven cantante coincidía con él: “No hay que fiarse de todo lo que vemos y oímos, pero espero que todo el mundo se cure, porque es una epidemia muy grave”, ha continuado.

Dejando a un lado las bromas, el representante español se ha puesto serio para reivindicar que este tipo de temas no deben dan lugar a situaciones de racismo: “Para mí es importante que no surjan estigmas”, sentenciaba. Y la israelí hacía lo propio: "Todos somos humanos y tenemos que ayudarnos, no se puede aislar a una sola población, y menos ahora que ya es un problema mundial".