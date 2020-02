Helene Flood: “Todos experimentaremos problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas”

No es habitual ver autoras nórdicas en el género de thriller, pero Helene Flood se ha colado en él con La psicóloga, una novela que nos adentra en la mente de Sara una terapeuta que tiene que lidiar con la desaparición de su marido.

No es un thriller de acción trepidante pero sí de psicología de personajes que nos hacen dudar sobre lo que es verdad y lo que es mentira y nos ponen ante los ojos lo poderosa que es la mente.

“Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que Sigurd había quedado con unos amigos, pero ellos tampoco saben dónde está”. Esto es lo que leemos en la contraportada que nos pide un favor: “No cuentes el final”.

Esta historia, cuyos derechos ya se han vendido a 28 países, supone el debut de una investigadora de psicología que vive en Oslo y es madre de dos hijos. Ha venido a España a presentar la novela y nos ha mostrado una dulzura de esas que invitan a escuchar y hablar y, en el transcurso, descubrir la complejidad del ser humano vista a través de una terapeuta.

¿Siempre quisiste escribir?

Siempre he querido escribir. Recuerdo cuando era pequeña, mi padre tenía un McIntosh antiguo y me sentaba delante y escribía pequeños cuentos. Es algo que siempre me ha gustado.

¿En qué momento saltó la chispa de esta historia?

Es una buena pregunta. Creo que una de las cosas que me interesan es la memoria y cómo tenemos detalles en nuestra vida cotidiana que puede que no recordemos correctamente y, por lo general, no importa. Pero la idea es que estos pequeños detalles, tipo, cómo dejaste el cazo en la cocina o los imanes de la nevera, marcan la diferencia entre sentirse segura en casa o pensar que alguien pueda entrar en casa mientras estás durmiendo. Para mí, estos pequeños recuerdos pueden marcar la diferencia entre sentirte seguro o en peligro y es algo que quería explorar.

Pero estar pensando en los detalles nos puede volver muy obsesivos, ¿no?

Sí, sin lugar a dudas. En nuestra vida cotidiana no le prestamos atención a estos detalles y eso es algo bueno pero cuando nos encontramos en una situación de peligro, tenemos que centrarnos en estos pequeños detalles que estamos escaneando en nuestro ambiente para notar si hay momento de peligro o no. Creo que este estado mental nos lleva a un estado de sentirnos constantemente amenazados y ese nuevo estado de consciencia es bastante interesante.

¿Desde el primer momento tuviste claro que iba a ser un thriller?

Creo que tenía esta idea de una persona normal y corriente que se encontrara en esta situación de crimen y cuando empecé a escribirla me di cuenta de que iba a ser un thriller pero fue más la historia la que me llevó al género que no el que yo decidiera hacerlo.

La protagonista es una psicóloga, como tú, ¿en qué os parecéis y en qué no?

No soy yo, pero sin lugar a dudas hay cosas que puedo reconocer. Yo también me siento ansiosa cuando las personas viajan, mi marido, y estoy esperando un mensaje de texto que me confirme que ha llegado. Era una de las ideas que tenía para este libro, este miedo que se tiene cuando no llega este mensaje, las preguntas que plantea.

También me interesa mucho la consulta, es un espacio donde se puede ser totalmente honesto, comunicar los secretos más oscuros y ocultos con total confianza aunque, por supuesto, todo el mundo miente en terapia. No se es tan honesto como se podría ser. Cuando uno está frente a otra persona, tendemos a ocultar los peores lados de uno mismo. Era un ambiente bastante adecuado para un thriller.

Dices que todo el mundo miente pero, los psicólogos como tú, ¿aprenden a reconocer cuando alguien miente y cuando dice la verdad?

No (risas). Desafortunadamente no aprendemos eso en la universidad pero se puede notar que la historia que te están contando no es la historia completa. Pero es interesante tener el puzzle y montar el rompecabezas.

Tu profesión os convierte en receptores de muchos secretos, ¿no supone una carga muy dura?

Sí. Por ese motivo, como terapeutas, tenemos que mantener el secreto profesional y eso nos puede llevar a sentirnos muy solos porque nos lleva a mantener los secretos en soledad. Es un tema importante, cuando escribí el personaje de Sara sabía que iba a ser muy solitario.

Sara vive muy aislada y se siente muy sola y presentas esa soledad como algo negativo.

Creo que hay una diferencia entre ser solitario y encontrarse solo. Sara cuando está con su marido se siente sola y creo que esta sensación de sentirse sola cuando estás con la persona con la que tienes que sentir más cercanía, es un problema.

Como decía, tú eres psicóloga, desde tu experiencia, ¿la realidad supera a la ficción o no hemos llegado a ese punto?

Sí, sin lugar a dudas. Me gusta escribir historias que sean cercanas a la realidad y delinear el perfil de una persona que está pasando por experiencias traumáticas y me gusta ser auténtica frente a cómo una persona respondería a estos problemas en la vida real.

¿Cuál dirías que es el peor problema de Sara?

Yo diría que la soledad pero también los pasos que da para tener conexión con las personas importantes en su vida, lo que está dispuesta a aceptar de los demás para llevarse bien con ellos.

Si fuera paciente tuya, ¿podrías ayudarla?

(Risas) Espero que sí. Los psicólogos suelen ser pacientes difíciles porque tienden a sobre analizar lo que les dicen sus terapeutas.

El otro día hablaba con otro autor que también trata el tema de la verdad y la mentira. Le preguntaba si era más fácil convivir con la mentira o con la verdad y su respuesta fue rotunda, ¿tú qué dirías?

Creo que depende del contexto y yo creo que a menudo terminamos mintiendo cuando es un ambiente difícil y creo que, a menudo, tenemos demasiado miedo de la verdad. Probablemente debe ser más fácil vivir con la verdad de lo que asumimos. ¿Qué dijo el otro autor?

Respondió que era más fácil convivir con la mentira.

Supongo que depende de cuáles son tus verdades.

Hablando de psicólogos, últimamente hablo con muchos cantantes que defienden la idea de ir a terapia, ¿es algo que deberíamos hacer la mayoría en este mundo de locos que vivimos?

Creo que hay distintas perspectivas. Si se tienen problemas de salud mental, puede ayudar mucho. Todos experimentaremos problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas.

Eso es aterrador…

Yo creo que la depresión es parte de la vida, una depresión moderada, porque la vida puede ser difícil.

Sara vive en una casa a medio hacer, supongo que eso no es recomendable para la salud mental, ¿no?

Es una casa que heredaron y la renovación es como su intento de que la casa sea un lugar más suyo, que la refleje y a medida que no logra hacer estos trabajos de reforma parece que la historia que se encuentra allí contenida, entre esas paredes, no es tan fácil de cambiar.

Cuando hay gente que no te cree pues llegar a dudar de ti mismo y tus percepciones, ¿eso es humano?

Sin lugar a dudas. Cuando hablamos de la verdad, puede abarcar distintos aspectos y podemos encontrarnos la misma situación pero tener una percepción distinta de cómo ocurrieron las cosas. Es mi verdad o es tu verdad, ¿cuál es la correcta? Creo que también cómo elaboramos el relato de lo que ha pasado es un proceso social. Si piensas que has visto algo totalmente diferente que yo, en esta misma situación, obviamente empezaré a dudar de mi propia versión.

Sara tiene un padre muy peculiar que tiende a polemizar con sus opiniones con las que no están de acuerdo sus hijas, ¿eso es superable?

No lo superamos para siempre, permanecen temas. Son dos hermanas y deciden enfocar de dos maneras muy distintas su relación con su padre. Está la hermana mayor que lo confronta, reta sus opiniones y le deja ver cuando no está de acuerdo con él. Luego está Sara que quiere mantener la fiesta en paz y no le gusta la confrontación y se pone de su lado para mantener una relación con su padre.

¿Cuál de las dos posturas es más sana?

Creo que el enfoque de Sara comporta una serie de dificultades. No poder ser una misma en una relación tan cercana es problemático.

Trabaja con adolescentes problemáticos, no sé si ha sido tu caso en la vida real pero, ¿cuál dirías que a día de hoy son sus problemas más comunes?

No he trabajado con este grupo de personas y por eso también escribí sobre ellos porque necesito mantener el secreto profesional pero tengo muchos amigos que trabajan con adolescentes y me dicen que hay muchos casos de depresión, de auto lesiones, también casos de niños que no quieren ir al colegio y hay que trabajar la motivación.

¿Cuál es la reflexión que te gustaría que hiciera la gente tras leer tu novela?

Creo que una de las partes que investigo tiene que ver con lo que estamos dispuestos a olvidar u obviar de nuestra relación para mantenerla viva. En un matrimonio hay muchas cosas que se ven de pasada y luego se obvian y a menudo son situaciones que se dan aunque no tengan un resultado tan dramático como este.

¿Qué tal te han recibido tus compañeros de género?

Creo que mi libro no tiene tanta acción como otros thrillers, como bien has dicho, y me planteaba si caería entre los thrillers o las historias de pareja. La reacción ha sido positiva porque lo han encontrado interesante. En Noruega es un género dominado por hombres y es divertido cuando llega una autora mujer.

¿Cuál es el último thriller que te ha sorprendido?

Acabo de terminar La paciente silenciosa, de Alex Michaelides que también está ambientado en una institución psiquiátrica y eso ya me llamó la atención y es muy emocionante, realmente no podía dejar de leerlo. Lo comencé y no lo pude dejar hasta que lo terminé.