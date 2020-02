‘Outer Range’, la nueva serie de Brad Pitt con Josh Brolin para Amazon

Josh Brolin protagonizará la serie Outer Range, un thriller rural sobre un ranchero de Wyoming, Royal Abbott, que descubre un misterioso secreto en el desierto y debe luchar por su territorio y su familia para salvar el pellejo. Cuál es ese misterio y qué implicará aún no lo sabemos, aunque todo esto nos suena mucho a No es país para viejos.

Outer Range pertenecerá al catálogo de Amazon Prime Video y contará con Brad Pitt de productor, quien financiará en parte la película a través de su productora Plan B, fundada hace más de una década junto a su exesposa, Jennifer Anison.

Parece que la idea de Pitt de retirarse temporalmente de la interpretación para enfrascarse en la producción va en serio.

La serie estará coordinada por el escritor Brian Watkins, productor de Kansas City y Love is Dead, y también será productor ejecutivo junto a Zev Borow, Heather Rae, el propio Josh Brolin y Plan B Entertainment de Pitt.

Outer Range no es la única serie que tiene Brolin entre manos: también prepara una con Hulu (el nombre aún no ha trascendido) y pondrá la voz de Thanos en la ficción seriada What if... de Marvel, centrada en los momentos más trascendentales del MCU.

Además, ya había colaborado previamente en proyectos de este tipo: en 2003 protagonizó Míster Sterling, en 1994 pasó por 6 episodios de Una calle cualquiera y entre 1989 y 1992 fue James Butler Hicock durante los 67 episodios que duró el western romántico Jóvenes jinetes.

En los próximos meses veremos al actor, que interpretó a Thanos en Los Vengadores: Endgame, en el remake de Dune dirigido por Dennis Villeneuve y junto a Miles Teller (Whiplash) en la película Flag Day que prepara Sean Penn, al que cada vez vemos más en la faceta de director que en la de actor.