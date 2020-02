Alejandro Sanz y Manuel Carrasco, los discos más vendidos del 2019 en España

#ElDisco, el último trabajo publicado por Alejandro Sanz, se convirtió en el álbum más vendido de 2019 en España. Este hecho le ha permitido alcanzar el número 1 de la lista anual Top 100 Álbumes 2019 que elaboran AGEDI y Promusicae, las asociaciones que aglutinan a las productoras fonográficas españolas.

Las cifras oficiales y definitivas aún no se han desvelado por lo que no podemos saber el número exacto de discos vendidos por el artista madrileño pero en el cómputo global, la industria musical española está contenta por el incremento del 5% en la cifra de ventas de discos físicos tras varios años de caídas y estancamiento.

La música española reinó en el Top de los 100 Álbumes más vendidos del 2019. Nueve de las diez primeras posiciones están ocupadas por los últimos trabajos de músicos españoles: Alejandro Sanz lidera la tabla con su reciente #ElDisco, su última obra tras casi tres décadas sobre el escenario. Le sigue en esta clasificación Manuel Carrasco con La cruz del mapa que repite la segunda posición despues de 55 semanas en listas. En la tercera plaza se situó El Barrio con El danzar de las mariposas con apenas nueve semanas en el mercado.

Rosalía y su El mal querer obtuvo el cuarto puesto en un año en que la artista catalana ha acaparado la atención internacional. Aitana, convertida en Artista Revelación del Año, coloca su Spoiler en el puesto 5. Otra mujer importante en la música española, Vanesa Martín (Premio Odeón a la Mejor Artista Femenina) sitúa Todas las mujeres que habitan en mí en el puesto 7, y permite colarse al 6 la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, la primera presencia internacional en el top de la mano de Freddie Mercury y sus Queen. Leiva (Nuclear), Marea (El azogue) y Pablo Alborán (Prometo) ocupan los puestos 8, 9 y 10 respectivamente, cerrando el Top Ten.

No encontramos otros artistas internacionales hasta Bruce Springsteen con Western Stars en el puesto 19 o el álbum debut de Billie Eilish, When we all fall asleep, where do we go?, en el 23. La irrupción más fuerte del año fue la de Coldplay que se quedan en el puesto 37 con Everyday life con apenas 5 semanas a la venta.

Una década dominada por solistas

Con el número 1 para Alejandro Sanz en este 2019 como el artista más vendedor, el madrileño suma su segundo reinado anual tras lograrlo en 2015 con Sirope. Manuel Carrasco, su compañero en el podio en este 2019, fue precisamente el que destronó a Sanz en 2016 alzándose como el artista más vendedor de aquel año.

Además de Sanz y Carrasco solo hay otros dos nombres de solistas masculinos dominando el Top de Ventas. Sergio Dalma abrió la década en 2010 como el disco más vendido. Y Pablo Alborán ha sido el gran dominador de este ranking siendo superventas en 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018.

El sabor latino en singles y streaming

El reguetón es el género musical más repetido en una lista anual de canciones que se nutre mayoritariamente de pesos pesados de la música latina. Aquí la excepción española la protagoniza Don Patricio, colocando su éxito Contando Lunares en la primera posición y Rosalía, que sitúa Con Altura en el puesto 6, apoyándose en un grande del género como es J Balvin. Después de Don Patricio, las canciones que más sonaron en nuestros dispositivos digitales fueron, por este orden, Daddy Yankee y Snow (Con Calma), Pedro Capó y Farruko (Calma remix), AnuelAA, Daddy Yankee, Karol G y J Balvin (China), Ozuna (Baila, baila, baila) y Bad Bunny y Tainy (Callaita), entre otros.

En este sentido, es destacable que, además, Bad Bunny, haya conseguido que su álbum completo lidere el Top 100 de Streaming de Álbumes, ligeramente por encima del rock patrio de Leiva (Nuclear). La sorpresa internacional del año, Billie Eilish, deja patente el interés despertado también en nuestro país ocupando la tercera plaza en esta clasificación.

LOS40, de enhorabuena

En cuanto a las listas de recopilaciones, o dicho de otro modo, los discos recopilatorios, Los números 1 de LOS40 alcanzó la posición de honor. ¡Gracias a todos!