Netta le confiesa a Blas Cantó cómo se sintió con la letra de ‘Toy’: “Estaba en la sombra”

Este miércoles, 26 de febrero, Blas Cantó y Netta se han visto las caras por primera vez en los estudios de LOS40. La ganadora de Eurovisión 2018 y el representante de España de 2020, se han sentado junto a Tony Aguilar para charlar de música, proyectos y, sobre todo, Eurovisión. Porque, ¿quién mejor que Netta para darle consejos?

Por supuesto, el tema de Universo (con el que Blas representará a nuestro país el próximo 16 de mayo en Róterdam) ha estado entre lo más comentado del encuentro. ¡Si hasta ha cantado por primera vez la versión en inglés y Netta se ha atrevido con el estribillo!

También han hablado de la composición. Netta le ha preguntado a Blas si siempre ha compuesto sus canciones: "No siempre, pero me gusta hacerlo. Hay personas que escriben conmigo, a veces escribo solo, pero sobre todo me gusta sentir la enegría de gente que tiene cosas que contar".

"Wow, tienes unas suerte increíble de ser parte de tu canción de Eurovisión porque ese no fue mi caso", ha comenzado a decirle Netta. "A mi me escribierton Toy y a veces el camino a seguir fue complicado porque tenía que llegar a distintos lugares. Era mi voz, pero no lo escribí yo", ha continuado relatando.

La cantante, que dejó a Europa con la boca abierta con su Toy, ha dicho que, aunque ella cantase el tema, a veces le cuesta encontrar su propia voz "porque estoy en la sombra".

Blas sabe lo que siente Netta ya que le ocurrió lo mismo con una de las canciones más exitosas de su carrera: Él no soy yo. "A veces siento, entre comillas, el peso de no haber sido parte de ese proceso, pero me siento muy afortunado de que esa canción llegara a mi".

¡Dale al play y mira el vídeo completo!