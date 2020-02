Aitana, Dani Martín y Morat son algunos de los favoritos para el Nº1 este sábado

Este sábado, Tony Aguilar y su equipo se desplazan a Valencia, desde cuya Diputación conducirán en directo una edición muy especial de ‘Del 40 al 1 Coca-Cola’ con motivo del festival LOS40 Valencia Pop, que tendrá lugar el mismo día por la tarde. El programa vendrá cargado de sorpresas, así que por nada del mundo deberías perdértelo.

En cuanto a la lista en sí, está por ver si Pablo Alborán y Ava Max siguen en el número uno con Tabú, lo que significaría que suman su cuarta semana no consecutiva, algo que nadie logra en LOS40 desde hace mucho. Rivales no les van a faltar; así, aparte de las canciones que ya han sido líderes y siguen ocupando puestos de cabeza, encontramos en las primeras posiciones otras que aún no han llegado a lo más alto y suenan fuerte para el número uno. Hablamos de Aitana con Cali y El Dandee (#4), Morat (#6) y Dani Martín (#8). Habrá que estar muy atentos para ver si alguno de ellos se alza con la victoria final.

Solo un candidato opta a entrar en lista: Dani Fernández con Bailemos. El exAyrun podría reencontrarse con su excompañero Blas Cantó, incluso hacer doblete, ya que su tema Soldadito de hierro, junto a Nil Moliner, aún está en el ránking de las 40 mejores. Una vez que hagamos recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 sabremos si lo consigue.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos la película Zombieland 2: Mata y remata, el libro El encuadernador, de Bridget Collins y el gorro de invierno de LOS40. Planazo completísimo para la mañana del sábado: ¡conéctate desde las 10 AM (9 AM en Canarias)!