La Última Tourné: Conversamos con Alaska, Mario y Bibiana sobre su experiencia en el teatro

En una gira donde se estila el cartel de "No hay entradas", y se cuida hasta la música de sala para entrar en situación, pudiendo oír los momentos previos desde el Diki Diki de Amina al Tuca Tuca de la Carrá, el reparto de La Última Tourné ha hecho parada en Sevilla, donde hemos disfrutado de una espléndida noche de plumas, lentejuelas y personas apasionadas con su trabajo, con la garantía de que íbamos a pasarlo bien desde el minuto cero.

Como nos cuenta Alaska, que en la obra interpreta a Paca Castellón y nos demuestra su versatilidad y reinvención (por gusto) en números como el de Compuesta y sin Novio, "en un programa televisivo en directo, como Alaska & Segura, por ejemplo, no te relajas nunca hasta que termina, porque todo el rato puede pasar algo. En cambio, en el teatro y en los conciertos, una vez que has hecho cuatro o cinco, ya no me pongo nerviosa, todo fluye y me lo empiezo a pasar bien".

Manuel Bandera y Bibiana protagonizaron El Amor Está En el Aire, el anterior proyecto teatral de Félix Sabroso. Durante la gira de ésta, fueron miles las anécdotas que les sucedieron. Manuel aún recuerda aquel bolo en Las Palmas, en el que les fue imposible que llegase la escenografía en barco, y tuvieron que aviar el decorado sobre la marcha. El sofá que consiguieron era tan bonito como pequeño y endeble, lo que supuso que durante a función temieran algún contratiempo que les causase más risas de las que ya marcaba el guion.

Un fotograma de la obra La Última Tourné. / DYP

Al preguntar al elenco sobre una supuesta adaptación teatral de alguna película en la que les hubiera gustado participar de la filmografía de Félix Sabroso, que se encuentra rodando Veneno, la serie de Los Javis donde forma parte del equipo de guionistas, Manuel, que está más centrado en comedia últimamente, se decanta por Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí. Alaska escogería Los Años Desnudos, su favorita, "me parece que esas tres mujeres dan para mucho, darían para serie, y creo que en teatro sería muy bonito verlas, porque es una historia muy emotiva que en vivo me gustaría mucho". Mario, por una cuestión sentimental, se queda con El Grito En El Cielo, segunda favorita de Alaska y en la que la fantástica Marisol Muriel (Chelo Mir en la obra), era una de las bailarinas. "Yo conocí a Félix y a Dunia mientras la rodaban, y gracias a ellos conocí a David Delfín, aunque estoy de acuerdo con Olvido en que Los Años Desnudos es muy adaptable y además refleja lo que hacemos en La Última Tourné, donde hay un género que está a punto de desaparecer, y esas chicas continúan ahí y además son buena gente." ¿Bibiana? "La próxima. Apuesto por el futuro. A mi nueva casa la he llamado "La Isla Interior" (como homenaje al título de la película de Félix y la eviterna Dunia Ayaso), porque yo me siento así".

Cayetano Fernández, que nos brinda todo un himno contra la homofobia en su performance del Líberate de El Titi, consideró "mágico" el estreno nacional de la obra en Estepona el pasado otoño. Al preguntarle qué significa girar en esta compañía, lo tiene claro "los que vengan a ver La Última Tourné encontrarán sobre el escenario la respuesta a esta pregunta, cómo nos lo pasamos de bien y cómo vivimos el día a día" (como apuntala la letra de la primera canción que interpretan en la obra, donde reafirman a golpe de música su condición de supervivientes del arte y de la vida).

Para Mario Vaquerizo, que borda su vis cómica italianizando al albaceteño Enzo, una súper vedette es una estrella del rock. "Para mí no hay diferencias entre Addy Ventura y Mick Jagger o Joey Ramone. Son súper vedettes todas". Mario, mitómano confeso, tiene claro que a la persona a la que más admira en esta vida es a Fabio McNamara, y le encantaría que pudiera tener un biopic, al igual que ha sucedido, por ejemplo, con Luis Miguel. De cumplirse en algún momento ese deseo que compartimos muchos, podría basarse gran parte en la Fabiografía, de Mario Vaquerizo, las memorias del icónico artista.

Bibiana Fernández es la temperamental Miranda Vega, la primera vedette del Teatro de Variedades que ostenta su nombre. Si Bibiana, que conoció, amó, entendió y vivió el género en primera persona cuando "se llevaba", tuviese que apostar por la vida de una vedette hecha espectáculo, aunque ha habido muchas, se queda "quizás porque era una figura que abarcaba todos los géneros dentro de lo que significa una vedette, con Lina Morgan; pero ha habido tantas... Celia Gámez (qué bien entra en situación Bibiana con el coqueto Mírame) , Lita Claver, Norma... Aquella cuya vida profesional, personal y sus trastiendas aunaran lo que era jugar a lo prohibido en aquella época."

La Generación Z puede que sea desconocedora de la época que refleja La Última Tourné, donde, llegados los 90, la Revista perdió lustro y Norberto (interpretado por Manuel Bandera) considera que están desfasados y es tiempo de hacer teatro lorquiano con este quinteto explosivo. "Cada generación sublimiza sus sonidos, su discurso y su lenguaje, y es muy sano para la cultura de cualquiera conocer otros géneros musicales, cinematográficos, teatrales... Lo nuevo tiene que ser como el IVA, "además de" no "en lugar de", que sume pero que no reste", nos relata Bibiana. Y sumando recomendaciones, Marisol Muriel nos sugiere el montaje Invencible, que protagonizó Jorge Calvo junto a Pilar Castro y Maribel Verdú.

¿Y por qué Alaska se ha decidido a embarcarse en el teatro? "Primero, por casualidad, porque fue algo que solo tendría que haber ocurrido dos veces, en un fin de semana en el que El Amor Está En El Aire regresaba a Madrid y decidieron volver con algo especial... y nos quedamos 80 funciones. Y durante esas funciones se gestó la idea de convertirnos en una especie de compañía de teatro estable, con un autor estable, que siempre es Félix, y nuestra idea es seguir así, y, cada cierto tiempo, estrenar una obra. Además, tenemos la ventaja de que escribe para nosotros, personajes adaptados como si se tratara de alta costura."

¿Qué canción de su trayectoria definiría para Alaska su momento actual? "Sin duda, Dramas y Comedias. No quiero más dramas en mi vida". "Solo comedias entretenidas", concluye Mario. Como La Última Tourné.