BTS consigue su cuarto número 1 con ‘Map Of The Soul: 7’

Ha pasado solo una semana desde que Map of the soul: 7 viese la luz. El esperadísimo álbum de BTS ya era una fenómeno incluso antes de salir. Sus seguidores y seguidoras no paraban de especular sobre todos los aspectos del disco. ¡Y no es para menos! Se trata de uno de los grupos más seguidos del mundo.

¿Y en que se traduce esto? En que en su primera semana se ha convertido en el álbum número 1 de la lista Billboard, consiguiendo el mejor estreno de un disco en lo que va de 2020. Tal y como recoge el medio estadounidense, Map Of The Soul: 7 ha conseguido vender 422.000 unidades en Estados Unidos. ¡Una locura!

Pero no es la primera vez que los chicos consiguen reinar esta lista. De hecho, es su cuarto número 1 en Billboard (el segundo en menos de dos años). Map Of The Soul: 7 fue lanzado el pasado 21 de febrero y ha conseguido ser todo un éxito. De hecho, tal y como informa el medio, las 20 canciones de su nuevo disco suman casi 80 millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

Además, se trata del grupo que más ha vendido en su primera semana con un álbum desde 2015, cuando One Direction lanzó Made in The A.M y alcanzó las 459.000 unidades vendidas.

No contentos con ser el número 1 en ventas, BTS también ha conseguido romper un récord esta semana: el del vídeo más visto en Youtube en sus primeras 24 horas de vida. El jueves pasado, los chicos lanzaron el nuevo clip de On y en tan solo un día sumaba más de 47 millones de reproducciones. ¡Una locura!

De hecho, a la hora del estreno, ya había 1,54 millones de personas metidas en el vídeo esperando para ver On. Lo más fuerte de todo es que esta versión de On es la segunda. La primera se estrenó hace una semana y sumó 46 millones de reproducciones en su primer día. ¿Qué récords le quedan a los chicos por conquistar?