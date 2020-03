Justin Bieber lanza dos vídeos musicales de ‘Changes’ protagonizados por bailarines

El pasado 14 de febrero, Justin Bieber lanzó Changes, su quinto y esperadísimo álbum de estudio tras Purpose. El canadiense ha dejado de lado el pop que lo llevó a la cima de su carrera para centrarse más en el R&B y experimentar en este género. Con una muy buena producción, Justin ha conseguido posicionarse en las primeras posiciones de álbumes más vendidos en las primeras semanas del lanzamiento. ¡Y no nos extraña, sigue siendo uno de los príncipes del pop actual!

Este lunes, 2 de marzo, Justin ha compartido dos nuevos vídeos musicales de Changes. Se trata de All Around Me y de Habitual. No son videoclips al uso. Para empezar, Justin no aparece en cámara en ningún momento. El cantante canadiense le cede el protagonismo a una pareja de bailarines que se mueven de maravilla. Para continuar, los clips llevan en el nombre la palabra “Movement” justo detrás del título.

En All Around Me vemos a una pareja bailar entre dos paredes que se abren y se cierran, Jugando con ellas, los bailarines (Phillip Chbeeb y Makenzie Dustman) se acercan, se separan, suben y bajan, representando con el cuerpo algunas de las situaciones de una relación. La coreografía ha estado a cargo del propio Phillip, que también lo protagoniza.

Por otro lado, en Habitual vemos a un cuerpo de baile moverse por diferentes estancias de un estudio de baile. La coreografía ha estado a cargo de Tessandra Chavez y los bailarines están perfectamente coordinados. Una maravilla visual en ese sentido.

Pero, ¿qué es esto de ‘Movements?

Tal y como ha anunciado Justin en sus redes sociales, cada lunes y miércoles, compartirá en su cuenta de Youtube dos vídeos de las coreografías que hacen algunos de sus bailarines favoritos de los temas de Changes.

“Todos los lunes y miércoles sacaré 2 vídeos del álbum Changes con ayuda de la mente de algunos de mis coreógrafos y bailarines preferidos. Gracias a toda la comunidad de baile por todo su apoyo siempre”, ha escrito Bieber en su cuenta de Instagram.

Vamos, que seguramente Justin también lance luego videoclips donde aparezca él. Eso sí, no sabemos si se pondrá a bailar de esta manera.