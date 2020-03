Ponle cara a los protagonistas del reboot de ‘Gossip Girl’

“And who am I? That's one secret I'll never tell...You know you love me. XOXO, Gossip Girl”, escuchamos por primera vez en 2007 antes de conocer mejor a Serena, Blair, Nate y el resto de los adolescentes que formaban parte de “la escandalosa vida de Manhattan”. Gossip Girl catapultó a la fama a su joven reparto, convirtiéndose en todo un referente para millones de teenagers que querían imitar los looks de sus protagonistas.

HBO sabe lo que supuso la ficción y hace unos meses anunció que estaba trabajando en el reboot de la serie. Pues bien, ¡por fin ha revelado quiénes cogerán el relevo a Blake Lively y compañía en el reparto!

Tras y como ha informado Deadline, el nuevo cast de adolescentes estará compuesto por Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Jonathan Fernandez y Jason Gotay. Quizá algunos de los nombres no te suenen, pero puede que sus caras sí.

Emily Alyn Lind, con tal solo 17 años, lleva toda la vida delante de las cámaras. La joven ha participado en series como Revenge o Código negro y en películas como Doctor Sueño o Replicas. Tras que se publicase la noticia, Emily ha compartido en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje, haciendo referencia a la serie: “Nos vemos pronto en el Upper East Side, xoxo”

Ver esta publicación en Instagram last night for @elleusa x @ferragamo Una publicación compartida de @ emilyalind el 12 Oct, 2019 a las 11:11 PDT

Para los seguidores y seguiodras de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, la serie de Netflix, quizá la cara de Whitney Peak le suene. La joven actriz ha dado vida a Judith. Ahora, con tan solo 15 años, se meterá en la piel de una de las nuevas residentes de la zona más elitista de Manhattan.

Ver esta publicación en Instagram awkward behaviour... a thread @oliviam1ller 🥰 Una publicación compartida de whitney (@whitneypeakk) el 11 Nov, 2019 a las 7:10 PST

Otra de las nuevas caras que veremos en este reboot es Eli Brown, un actor que apareció en la serie Pequeñas mentirosas: perfeccionista. Además, tal y como hemos podido comprobar gracias a su cuenta de Instagram, el joven también se dedica al mundo de la música. ¡Y no lo hace nada mal!

Ver esta publicación en Instagram short n sweet Una publicación compartida de Eli Brown (@elibrown.jpeg) el 21 Feb, 2020 a las 11:56 PST

Otro de los chicos que acudirá a las mejores fiestas de Manhataan será Jason Gotay. Aunque no lo hayamos visto todavía en la pequeña pantalla, el joven ha participado en tv movies como Peter Pan Live!

Al cast de los adultos, se une Jonathan Fernandez, quien protagonizço la serie Arma Letal. Además, tal y como informa The Hollywood Reporter, volverá a contar con Kristen Bell. La actriz ya estuvo como narradora en la serie de 2007. ¿Decidirá aparecer ahora físicamente?

Tal y como ha confirmado HBO Max, la serie contará con 10 episodios y funcionará como continuación de la serie original. Es decir, los personajes podrán hacer referencias a Blair, Serena o Chuck. ¡Una maravilla! Cruzamos los dedos para que se animen a hacer algún cameo.

Tendremos que esperar para ver el resultado final de la serie, pero parece que ya está todo en marcha.