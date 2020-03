La nueva gira de Louis Tomlinson está a punto de dar el pistoletazo de salida, y no ha podido elegir mejor ciudad para inaugurarla. Barcelona acogerá al británico el próximo 9 de marzo, en concreto, en la Sala Razzmatazz, donde sus seguidores podrán vivir una experiencia única de la mano de LOS40. Pero traemos más buenas nuevas.

Louis Tomlinson añade una nueva fecha en nuestro país. Madrid también formará parte de esta gira que está a punto de empezar. El próximo 10 de marzo, Tomlinson se subirá al escenario de la Sala La Riviera de la mano de LOS40 para hacernos partícipes de esta tan emocionante etapa de su trayectoria. ¡Has leído bien!

Conciertos de Louis Tomlinson en España durante su gira / Foto cedida

Y lo mejor de todo es que puedes hacerte con tu entrada el 5 de marzo a partir de las 16:00 horas en Live Nation y Ticketmaster, y por tan solo 35€ (+ gastos). ¿De verdad quieres perderte la música del exintegrante de One Direction en directo? Date prisa porque apunta a que no tardarán en agotarse, como ya ocurrió con su concierto en Barcelona. Se agotaron en tan solo 24 horas.

Barcelona Sala Razzmatazz 21:00 Europe/Paris Louis Tomlinson World Tour 2020 Louis Tomlinson World Tour 2020 - Nueva fecha en Madrid Sala Razzmatazz Los40es ENTRADAS AGOTADAS Madrid Sala La Riviera 21:00 Europe/Paris Louis Tomlinson World Tour 2020 Louis Tomlinson World Tour 2020 - Nueva fecha en Madrid Sala La Riviera Los40es Live Nation

Louis Tomlinson ha demostrado haberse convertido en una voz de referencia para las generaciones más jóvenes. Sus sencillos Kill My Mind y We Made It, entre otros, ya son verdaderos himnos para sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Himnos que se aunan bajo un mismo disco Walls.

"Puedo decir que las canciones de este disco por fin me representan como artista. Estuve un tiempo grabando un tipo de música con la que creía que llegaría a la radio. Me parecía que tenía que hacer música con un sonido concreto, pero cuando me senté y reflexioné, me di cuenta de que solo tenía que hacer música que fuera fiel a mí mismo. Quiero poder llegar a las personas con palabras. Quiero que mis letras sean sinceras y digan cosas que sean importantes y relevantes", señala nuestro protagonista.

Ahora, sus seguidores españoles tendrán la oportunidad de vivir estas letras sinceras en directo. Piénsalo: Louis Tomlinson, música en directo y buena compañía. ¿Alguien da más? ¡Hazte con tu entrada y no te pierdas su espectáculo en nuestro país!