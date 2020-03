La anécdota de Carlos Santana con Fher de Maná para ‘Corazón espinado’

"¡Hey tío!. Soy Carlos Santana. ¿Eres Fernando?". Sí. Era Fernando, pero colgó el teléfono pensando que se trataba de una broma pesada. Carlos volvió a llamar "¡No cuelgues!... estoy haciendo un nuevo álbum con Clive Davis y me encantaría que Maná participará". "¡Oh mierda!" pensó Olvera. Esa llamada fue el cimiento de Corazón espinado, "una experiencia muy padre" que cambió las vidas de los mexicanos. Pero más allá del éxito o de los premios, el mayor logro de la composición de Fher fue el de haber forjado un duradero vínculo de amistad entre los tapatíos.

El 4 de marzo de 2000, Corazón espinado se convirtió en el tercer Nº 1 de Santana en LOS40. Habían pasado más de 20 años del anterior, One chain (Don't make no prison), que encabezó la lista de los 'principales' el 3 de Febrero de 1979. Corazón espinado, la canción que Santana grabó con Maná para su álbum Supernatural (1999), debutó en el nº 15 de la lista de LOS40, el 22 de Enero de 2000. Semana tras semana, fue ascendiendo (del 11 al 7 y del 3 al 2) hasta alcanzar el puesto más importante.

Corazón espinado fue el tema que Santana grabó con Maná para su álbum Supernatural, un disco generó un renovado interés por la música del artista mexicano después de un periodo de declive comercial. La banda llevaba siete años sin publicar nuevo material, aunque seguía ofreciendo conciertos. Después de que en 1991 expirara su contrato con Columbia, había publicado con Polydor un par de discos sin demasiado éxito: Milagro (1992) y el directo Sacred Fire: Live in South America (1993). Se quedó entonces sin discográfica que le respaldara y sus intentos por lograr nuevos acuerdos con diferentes sellos tampoco tuvieron frutos. Le consideraban demasiado viejo.

El momento "Clive Davis"

La fortuna de Carlos Augusto Alves Santana dio un vuelco en 1995. Alentado por su mujer, se puso en contacto con Clive Davis. El fundador y presidente de Arista era un viejo conocido del músico. De hecho, había sido el primero en apostar por él fichándole para Columbia en 1969. Ambos se reunieron y Santana le convenció de que "no estaba estancado en los 60s; yo podía adaptarme a los tiempos actuales". Davis accedió a apoyar su proyecto y a finales de 1997 contrató a la banda. Su objetivo era que el nuevo álbum sobrepasara en ventas los 4 millones conseguidos por Abraxas en 1970.

Clive Davis entendió que el álbum tenía que seguir la línea del 'viejo Santana' pero con influencias contemporáneas, con un sonido actual. Como genio del marketing que era, tuvo una idea sencilla, pero inteligente: la mitad del disco debía asemejarse, más o menos, al último periodo musical de Santana y en la otra mitad, el guitarrista debía quedar relegado al estatus de 'invitado' en su propio disco, con un grupo de superestrellas que adoptaran el papel más destacado y así forzar a las radios a prestar atención al disco.

Se contactó con productores como Wyclef Jean, K.C. Porter, Matt Serletic o los Dust Brothers, y se estudió al detalle los nombres de los artistas que podían colaborar. La lista de invitados incluía a Dave Matthews, Eric Clapton, Rob Thomas, Eagle-Eye Cherry, Lauryn Hill, Maná… Según Santana: "Cada uno de los músicos que participó en este disco estaban en mi misma onda y tenía mi misma energía artística. Ellos habían escuchado mi música y habían sentido mi espíritu y yo, por mi parte, había sentido el suyo. Supernatural es un bello ejemplo de sincronización… su sonido no es negro, o blanco o gris. Es multi-dimensional".

Supernatural, una experiencia gloriosa

Inicialmente el álbum se iba a llamar Mumbo Jumbo, pero se cambió a Supernatural poco antes de su lanzamiento. Precisamente, la portada del álbum sí procede de una pintura titulada Mumbo Jumbo, creada por Michael Ríos. El artista californiano se hizo conocido por sus trabajos para Carlos Santana: cartelería de conciertos, diseños de ropa, guitarras o varias portadas de álbum.

Finalmente, la elección de Supernatural, la explicaba así Santana: "El proceso completo de elaboración de este disco ha sido natural; en cuanto nos reunimos todos en el estudio, simplemente salió la música. Esa facilidad y esa calidad natural, hizo de Supernatural una verdadera experiencia gloriosa".

De los 13 cortes de Supernatural, seis fueron sencillos. En los mercados internacionales, Corazón espinado se publicó como quinto single (en Junio de 2000), justo un año después del primero, que fue Smooth (con Rob Thomas) y salió en Junio de 1999. En España, sin embargo, el tema ya estaba en la lista de LOS40 en Enero de 2000. Los otros singles del álbum fueron: María María (con The Product G&B), Put your lights on (con Everlast), Love of my life (con Dave Matthews y Carter Beauford) y Primavera.

La anécdota: ¿una broma telefónica?



Fher Olvera es el compositor de la letra y la música de Corazón espinado. Además de interpretarla, también se encargó de su producción junto a KC Porter y Álex González. Además, en los créditos del tema aparecen: Carlos Santana (guitarrista principal), Sergio Vallín (guitarra rítmica), Álex González (batería, coros) o Juan Calleros (bajo).

Corazón espinado tuvo un enorme impacto en los países de habla hispana. El tándem formado por Carlos Santana y Maná produjo uno de los grandes éxitos del rock en español, la canción que abrió fronteras a la música latina

A finales de Diciembre de 1998, cuando Maná ya había finalizado la gira de Sueños líquidos, Santana llamó a Fher Olvera para proponerle colaborar en Supernatural. Fher, creyendo que era una broma, colgó el teléfono. Alex González, batería de Maná lo contaba en Rolling Stone: "Fher recibió una llamada de Carlos Santana diciendo 'Hey, tío. Soy Carlos Santana. Eres Fernando?. Fher colgó el teléfono pensando que era una broma pesada. Entonces, Carlos llamó otra vez y le dijo a Fher '¡No cuelgues! Tengo tu disco Sueños líquidos y verdaderamente me gusta mucho tu banda. Estoy haciendo un nuevo álbum con Clive Davis, y me encantaría que Maná participara". Fernando se dijo '¡Oh, mierda!'" (Entrevista aparecida en Rolling Stone, 3/12/2019).

Composición

Nada más recibir la llamada de Carlos Santana, Fher se puso a trabajar y el resultado fue una canción con influencias de Santana, según González: "Fher me llamó inmediatamente para contarme la noticia, y rápidamente empezó a escribir Corazón espinado. Más tarde, el resto de la banda vino a escucharla, y se podía sentir la influencia de Santana... nuestra reacción fue '¡Caramba!'. Es una canción muy latina, tanto en la música como en la letra, sobre una relación romántica que sale mal. La grabamos, pero cuando Santana añadió su guitarra… BOOM", contaba en esta misma publicación.

Las influencias de Santana en la composición de Fher Olvera no son de extrañar, ya que le considera su maestro, y siendo 'chavito' tenía la ilusión de conocerlo: "Hemos tenido siempre admiración y respeto. Es una persona muy humilde, con mucha humanidad y un talento increíble. Él fue de los pioneros que hicieron rock latino... es nuestro maestro, el de todos los que hacemos este tipo de rock mestizo. Cuando estaba 'chavito' … alucinaba con Santana y él vivía en Jalisco, aquí cerquita, como a 200, 300 Km de mi ciudad. Y yo tenía la ilusión de conocerlo algún día. Platicamos con su papa y nos dijo 'No, 'mijo' ya está en San Francisco'. Era mi ilusión y mira, cuando algo lo decretas, sucede. Pasaron muchos años y me invitó Carlos a su disco Supernatural. (revista ABC, 14-02-2016).

Grabación

Durante la grabación de Corazón espinado, realizada en Los Ángeles y San Francisco (California), se entabló una gran amistad entre Carlos Santana y Maná que se fue acrecentando con los años y fue el origen de numerosas colaboraciones.

El videoclip de Corazón espinado se grabó en Ciudad de México. Carlos y Maná se pasaron todo el día tocando juntos y lograron capturar la magia y la energía de la gira que compartieron poco después.

La portada de Corazón espinado también es del artista Michael Ríos

Repercusión

Corazón espinado tuvo un enorme impacto en los países de habla hispana. El tándem formado por Carlos Santana y Maná produjo uno de los grandes éxitos del rock en español, la canción que abrió fronteras a la música latina.

Santana y Maná, recogiendo el Latin Grammy a Mejor Performance de Rock en 2000. / HECTOR MATA/AFP via Getty Images

En la lista oficial de ventas de España, Corazón espinado permaneció 9 semanas en el Top 20 (entre mediados de febrero y mediados de Abril de 2000). Su puesto más alto fue el nº 2. En Billboard Hot 100 estuvo 26 semanas en lista. El 24 de Junio de 2000 alcanzó su máxima posición: nº 22.

Maná considera que Corazón espinado es una de las canciones que cambió sus vidas. De hecho, el grupo cree que marcó un 'antes y un después'. En un artículo publicado por El País Semanal (20/03/2011), Jesús Ruiz Mantilla escribía: "Curioso. Hay un Maná antes y después de conocer a Santana. Un Maná antes y después de Corazón espinado. Quizá por eso, Fher Olvera, en su casa de Vallarta encargó una imagen así para su salón. El mito de la guitarra quiso hacer gira con ellos. Luego vinieron más ansiosos de colaborar: Rubén Blades, Zucchero, Juan Luis Guerra, artistas que buscaban su contagio, su talento" (EL PAÍS SEMANAL, 20-03-2011).

La 1ª edición de los Premios Grammy Latinos, celebrada en el Staples Center de Los Ángeles el 13 de septiembre de 2000, fue una noche muy especial para los mexicanos. Maná y Carlos Santana sumaron, entre ambos, cuatro estatuillas. Dos de ellas fueron para Corazón espinado: 'Mejor Interpretación Vocal Rock Dúo o Grupo' y 'Grabación del Año'. Además, Santana y Maná interpretaron la canción en directo durante la gala en lo que fue uno de los momentos más memorables de la noche.

Maná considera que Corazón espinado es una "buena canción" y "ya está". Así lo reveló Fher Olvera en una entrevista publicada en LOS40.com. Planteaba Quico Pérez-Ventana en 40 Magazine: "Corazón espinado, al igual que En el muelle de San Blas, Vivir sin aire o Cuando los ángeles lloran, son algunos de los clásicos del rock firmados por Maná... grandes canciones que han hecho que Maná perdure en el tiempo. El tema que Maná aportó al "Supernatural" de Carlos Santana, les introdujo en el mercado italiano. Muchos grupos de rock se llevan toda una vida persiguiendo esa luz".

Y Fher Olvera respondía: "Ninguna de esas canciones que mencionaste las lanzamos como primer sencillo. No hay ninguna ciencia en el show-business; son buenas canciones y ya está. Nosotros no hemos querido que esas canciones derramen gasolina y nos enciendan el fuego, que toda la gente nos vea de repente a nivel mundial, porque eso se apaga rápido. Mucho fuego, mucha ceniza". LOS40.COM (18-09-2002).

Gira mundial

La amistad que surgió durante la grabación de Corazón espinado, propició una extensa gira por Estados Unidos y México. Santana y Maná actuaron en arenas, auditorios y estadios. El tour arrancó justo después del lanzamiento de Supernatural. El 29 de Julio de 1999 ofrecieron el primer concierto en Houston (Texas). El grupo californiano Ozomatli abrió los conciertos, seguido de Maná y Carlos Santana, alternando el orden en cada una de las presentaciones. En total Maná y Santana habían ofrecido 43 shows por Estados Unidos, Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey al finalizar la gira en diciembre de 1999.

El éxito de Corazón espinado fue tan grande que Maná fue invitado a tocarlo junto a Santana en directo en el popular programa de Jay Leno 'The Tnight Show'. El propio Leno reconoció a Maná como el grupo de rock pop latino más importante del momento. En 2002, Maná devolvió la invitación a Santana para que se uniera a los miembros de la banda en la producción de su álbum "Revolución de amor". Alex González contaba: "El disco se abre con 'Justicia, tierra y libertad'. En ese tema toca Carlos Santana, nuestro gran amigo. Tenemos una amistad increíble con él".

En 2003 volvieron a compartir escenario. El 2 de septiembre arrancó el "Tour Europeo 2003" en Alemania. Pasó por Amsterdam, Viena, París, Zurich o Roma…

"Corazón espinado" también sonó en la Casa Blanca. Fue el 5 de Mayo de 2016, en un breve e histórico concierto ofrecido por Maná, previa invitación de Barack Obama, como homenaje a la contribución de los inmigrantes hispanos a diversos aspectos de la cultura estadounidense: "Es un honor, un privilegio estar aquí. Si me hubiesen dicho hace 25 años que iba a pasar esto, habría pensado que estaba soñando. Pero aquí estamos, y aquí está el corazón de México y de los latinos", dijo Fher Olvera en el arranque de su actuación en el Salón Este de la sede presidencial. Después de cantar alguno de los éxitos de su carrera, Maná puso el broche final con Corazón espinado, según informó COLPISA/ AFP.

Otras anécdotas con Corazón Espinado

Carlos Santana pidió matrimonio a la batería de su banda, Cindy Blackman, durante un concierto en Chicago y después de tocar Corazón espinado. La noticia salía en El País en 2010. Según este medio, la proposición tuvo lugar el pasado 9 de julio, después de que Santana y Blackman, que anteriormente había colaborado con Lenny Kravitz, tocaran juntos el tema Corazón espinado.

Carlos y Cindy se casaron en Diciembre de ese mismo año. Se había divorciado de su mujer Deborah (con quien se había casado en 1973) en Octubre de 2007 por "diferencias irreconciliables

En 2019, Santana rindió homenaje a su emblemático Supernatural en su 20º aniversario con la gira Supernatural Now Tour.