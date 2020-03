Harry Styles comparte cómo vivió su robo a punto de navaja

¿Recuerdas cómo pasaste el Día de San Valentín? Con tu media naranja, con tu familia o con amigos. No importa con quién y el qué, ya que ninguno de tus planes superará el subidón de adrenalina que vivió Harry Styles en el día de los enamorados. Y no precisamente por una buena causa.

El británico fue víctima de un robo a punto de navaja a cinco minutos de su casa. La noticia recorrió todos los medios y alarmó a sus millones de seguidores. Pero él mismo se encargó de tranquilizarlos con su presencia en los esperados BRIT Awards el 18 de febrero.

Ahora, Styles se ha armado de valor y ha compartido cómo vivio este angustioso momento. "Fue en el Día de San Valentín. Esto es lo que me pasa por estar soltero a día de hoy, supongo", comenzó bromeando en una entrevista con Howard Sterns de Sirius XM, y según las palabras recogidas por ETOnline. "Tendría que haber tenido otros planes", añadió.

El cantante asegura que se encontraba paseando por su barrio cuando vio a un grupo de chicos con sus caras cubiertas y las capuchas puestas. "Quité mi música. Estaba caminando y seguí girándome y los chicos cruzaron la calle. Yo estaba como 'Qué raro'. Escuché pasos acelerados de alguien que intentaba cogerme, así que crucé la calle y entonces ellos la cruzaron. Pensé 'Oh, por dios'", señaló.

El primer pensamiento que se le cruzó por la mente fue "Me van a robar". Y así fue. "El chico me dijo 'Hey, ¿puedo hablar contigo un minuto?". No había nadie y le dije 'Claro'. Él me dijo '¿Fumas marihuana?', y yo le dije que no. Entonces él me responde '¿Quieres marihuana?'. Yo pensé 'No'. Y él me dijo '¿Qué llevas contigo'", relata Harry el que quizás haya sido uno de los momentos más tensos de su vida.

Entonces, un grupo de chicos lo rodearon e intentaron desbloquear su teléfono móvil, pero él se negó. Corrió hacia los coches para ver si había alguien dentro. Pero la suerte no estuvo de su lado y consiguió esconderse en un mercado cercano. Días más tarde, la noticia salió a la luz y la histeria se disparó en la red.

Por suerte, Styles no sufrió ningún daño.