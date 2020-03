Arrestan a la hija de Steven Spielberg que quería dedicarse al cine para adultos

Mikaela Spielberg no para de darle disgustos a sus padres. Primero anuncia que va a dedicarse al cine para adultos y una semana después es detenida por la policía de Nashville, en el estado de Tennessee, por una reyerta doméstica. Según la policía del condado, Spielberg agredió a su pareja, Chuck Pankow, 24 años mayor que ella.

Mikaela, hija adoptiva del cineasta Steven Spielberg, fue puesta en libertad a las doce horas tras pagar una fianza de 1.000 dólares, pero sobre ella pesa un cargo de violencia doméstica contra Pankow, según ha podido confirmar la revista People.

Pankow, que fue contactado por la cadena Fox News, dijo que se trataba de un altercado familiar completamente normal y que "no había heridos". A pesar de restarle importancia al asunto, varios medios de comunicación han abierto sus portadas con el rostro de Mikaela.

La hija del cineasta de Tiburón y E. T., El Extraterrestre, que ahora tiene 23 años, reside en Tennessee junto a su marido desde hace varios años y solo habla con sus padres adoptivos por videoconferencia.

#Farandulazo Mikaela Spielberg, hija del cineasta Steven Spielberg, fue arrestada en Tennessee por violencia doméstica en contra de su novio Chuck Pankow. Mikaela había llamado la atención hace días al anunciar que se dedicaría al cine porno. pic.twitter.com/MWn51vgtkC — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 3, 2020

Según fuentes cercanas a la familia, en los últimos años ha tenido problemas con el alcohol e incluso algunos trastornos mentales.

Hace tan solo una semana Mikaela decía en una entrevista con el diario británico The Sun que ella era "un animal sexual" y que quería ganarse la vida con su cuerpo (os contamos la noticia aquí), por lo que había tomado la decisión de dedicarse al cine para adultos bajo el seudónimo de Sugar Star, aunque aún no tiene licencia oficial y no puede dedicarse a lo suyo.

El cineasta Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, aún no se han pronunciado sobre estas controvertidas decisiones, aunque Mikaela dice que no están enfadados, sino más bien "intrigados" y que le apoyan en sus decisiones.