Camila Cabello celebra su cumpleaños con Shawn Mendes en una fiesta temática de ‘Cenicienta’

No se cumplen 23 años todos los días, y tampoco los celebras en una fiesta temática de la Cenicienta a diario -sin mencionar el hecho de poder reunir a tus amigos y familiares-. Pero si eres Camila Cabello, puedes conseguir esto y más.

La cantante celebró el pasado 3 de marzo su 23º cumpleaños rodeada de sus seres queridos, y entre ellos no podía faltar Shawn Mendes. Su chico no faltó a esta fecha tan especial y asistió a la fiesta inspirada en esta princesa Disney.

Así nos lo ha mostrado la directora cinematográfica Kay Cannon, que tampoco quiso perderse esta fiesta. En las imágenes que ha compartido, vemos a una Camila Cabello radiante que celebra su nueva etapa con una sonrisa de oreja a oreja, por supuesto, acompañada de su chico. En el resto de las imágenes Cannon nos muestra el gigantesco tacón de cristal que protagoniza la velada y las vistas de las que disfrutan.

En LOS40 no quisimos olvidar esta importante fecha para la intérprete de Señorita. Es por ello por lo que recopilamos las lecciones de vida que nos ha regalado en estos 23 años. Su familia, las dificultades que nos presenta la vida, el amor y la importancia de vivir cada segundo son algunos de los protagonistas de todas estas reflexiones.

Sí, el amor también forma parte de ellas, y no cabe duda de que Cabello lo ha encontrado en su amigo y compañero de profesión Shawn Mendes. No tienen ningún pudor en demostrar públicamente el cariño que se tienen, algo que estamos seguros de que se repite también en su faceta más privada. Lo que une la música, que no lo separe nadie.