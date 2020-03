La colaboración entre Lady Gaga y BlackPink, ¿una realidad o solo un rumor?

Con el lanzamiento de Stupid Love y el estreno de su álbum Chromatica a la vuelta de la esquina, Lady Gaga vive una de sus etapas profesionales más emocionantes. La artista ha ocupado las portadas de todos los medios con su regreso y todo apunta a que ha vuelto a buscar cauce a su carrera.

Pero ésta no es la única razón por la que el nombre de la artista ha protagonizado las redes en las últimas semanas. La emisora de radio británica Capital FM anunció los rumores de colaboración entre Gaga y la exitosa girlband de K-Pop BlackPink. Una colaboración que llegaría en Chromatica y que compartiría repertorio también con un tema de Gaga junto a Ariana Grande.

Como era de esperar, estas palabras no tardaron en revolucionar las redes sociales, en las que millones de seguidores comenzaron a compartir su emoción ante la noticia. Todos eran rumores hasta que la agencia de BlackPink se ha pronunciado al respecto con un comunicado oficial. Según Soompi, YG Entertainment dictó lo siguiente: "BlackPink está trabajando en muchos proyectos. Es difícil confirmar esta información en este momento, así que por favor esperen el anuncio oficial".

Un discurso que no ha convencido del todo a los Blinks, pues estas palabras no descartan la posibilidad de que este proyecto se haga realidad. Tan solo piden calma y paciencia.

Lo cierto es que Lady Gaga no sería la primera artista internacional con la que colaboran. Ya lo hicieron en octubre 2018 con Dua Lipa y su tema Kiss And Make Up. Una canción que pronto escaló hacia los puestos más altos de los ránkings internacionales y que, incluso, se coló en la Lista de LOS40. A día de hoy, seguimos dándolo todo con sus ritmos.

Después se hicieron públicos los rumores de colaboración con Ariana Grande, sobre todo, después de haber pillado a las surcoreanas en el estudio con el productor de la cantante. Pero todo quedó ahí hasta ahora, cuando la posible colaboración con Lady Gaga sale a la luz. Eso sí. Tendremos que esperar para saber si finalmente se lleva a cabo o no.