Rosalía, Dani Fernández y Jonas Brothers agitan la lista esta semana

Esta semana en la que Dani Martín ha accedido al número uno de LOS40 con La mentira, otros nombres también han sobresalido en la lista. Sin ir más lejos, su tocayo Dani Fernández, quien no solo es la entrada más fuerte con Bailemos (#34) sino que hace doblete; Soldadito de hierro, su colaboración con Nil Moliner, ya está en el #18. Un dato curioso: los dos Danis coinciden actualmente en el chart con ex compañeros de grupo: David Otero, ex integrante de El Canto del Loco con Dani Martín, está en el #20 con Una foto en blanco y negro, y Blas Cantó, quien militó en Auryn con Dani Fernández, tiene Universo en el #22. Dos bandas que, cada una en su estilo, han hecho historia en el pop de este país.

Las once posiciones que han escalado Jonas Brothers, hasta quedarse en el #24, hacen de What a man gotta do la subida más importante de la semana. Kevin, Nick y Joe también hacen doblete, ya que mantienen en el ránking Only human (#33). El récord de permanencia sigue en poder de Rosalía y Ozuna con Yo x ti, tú por mí: suman ya 27 semanas con nosotros y ahora están en el #25. En el vídeo de arriba, Tony Aguilar te da más detalles.