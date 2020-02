Dani Martín lleva ‘La mentira’ al Nº1 de LOS40

Dani Martín ha seguido muy atentamente las evoluciones de su single de regreso, La mentira, en la lista de LOS40; ha exhortado a sus "fanes" —como él los llama— a que lo apoyaran sin tregua, como sin duda quienes sigáis las redes sociales del programa habréis notado. Pues bien, los admiradores del ex El Canto del Loco le han hecho caso, y esta semana lo han aúpado hasta el número uno de LOS40. Para ello ha tenido que escalar de golpe siete posiciones, y logra el oro después de 14 semanas en el chart.

El esperadísimo retorno de Dani no ha podido ser más sonado. Como él mismo ha descrito el single, "La mentira es una canción que está llena de cosas que pasan ahora. Es una oda a la verdad, que es la mentira de mucha gente, porque queremos aparentar que tenemos una vida maravillosa en redes sociales. Son útiles. Hay gente que las utiliza bien y gente que las utiliza mal. No vengo aquí a regañar a nadie ni a decirle lo que está bien y lo que está mal. Cada uno que haga lo que quiera. Yo tengo la suerte de poderme reír de lo que me dé la gana, escribir lo que quiera y hacer un canción sobre lo que a mi parecer está pasando en el mundo".

Este single es el segundo número uno en LOS40 de Dani en solitario; antes lo logró con Cero (2013). La mentira es uno de los temas del cuarto álbum de Dani Martín, que saldrá este mes de marzo y del que ya sabemos muchas cosas, como por ejemplo que incluye una emotiva canción dedicada a su hermana. Muchas ganas hay de que arranque su gira Lo que me da la gana, que pasará por Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao y que incluye cuatro conciertos en Madrid el próximo octubre, de la mano de LOS40.