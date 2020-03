Lewis Capaldi, Sebastián Yatra y Julie Bergan, candidatos de la semana a entrar en la lista

Este sábado podemos asistir al regreso a la lista de Lewis Capaldi, quizá la gran revelación del pop británico del pasado año, y que, a tenor de lo que sugiere su nuevo single, Before you go —que nos presenta en candidatura— va a seguir dando mucha guerra este 2020. El simpático escocés llegó al número uno de LOS40 la pasada temporada con Someone you loved, la poderosa balada que sirvió de tarjeta de presentación para su torrente de voz.

Los frutos de ese espectacular debut ya los está recogiendo. Hace pocas semanas, Capaldi se convirtió en el gran triunfador en los premios Brit, máximos galardones de la industria musical británica: se llevó dos estatuillas, la correspondiente a Mejor Canción del Año —que recogió de manos del legendario Tom Jones— y a la de Mejor Artista Revelación. Veremos si Before you go sigue el camino de Someone you loved, aunque aún está por ver que entre en lista, cosa que ocurrirá si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40LewisCapaldi.

Otras dos canciones candidatas compiten esta semana por hacerse un hueco en el chart. También es aspirante TBT, el tema que han grabado juntos tres nombres importantes de la música latina: Sebastián Yatra, Rauw Alejandro y Manuel Turizo. A Yatra lo conocemos de sobra, pues de hecho fue número uno de LOS40 con A partir de hoy, a dúo con David Bisbal. Está a punto de recorrer Estados Unidos de gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin. Al también parcero Manuel Turizo lo tuvimos en lista en 2017 con el single Déjate llevar, con Juan Magán y Belinda.

Menos conocido para el público español es Rauw Alejandro, un puertorriqueño que publicó su primer álbum en 2016 y que pertenece a una familia de artistas: su padre es guitarrista y su madre, corista. Vivió en Estados Unidos y de ahí le viene una clara influencia del R&B, aunque sus canciones tienen una vena romántica que cala sobre todo entre el público femenino. Para que TBT entre en lista, hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40.

La escena del pop nórdico nos sorprende cada poco tiempo con una figura de talento, y la última en llegar es Julie Bergan. Noruega de 25 años, se dio a conocer en el concurso de televisión para seleccionar la canción que habría de representar a su país en Eurovisión; no ganó, pero gustó tanto que no tardó en conseguir un contrato discográfico. En 2016, su single Arigato fue número uno de ventas en las listas noruegas y también obtuvo una gran acogida en Suecia. Poco después la llamó el DJ Alan Walker para que cantase en su tema Ignite, que también llegó a lo más alto de las listas.

Hija de dos profesores de música, creció rodeada de instrumentos y discos; se considera fan tanto de Britney Spears y Backstreet Boys como de los Beatles. La canción con la que puede estrenarse en el ránking de LOS40 es Kiss somebody, y en ella colabora el trío de DJ noruegos Seeb. ¿Te gustaría que sonara en el chart? Dale luz verde con el HT #MiVoto40JulieBergan.

¡Suerte a todos!