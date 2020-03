Fran Perea, de ‘Los Serrano’ a sex symbol en Finlandia

En 2003, con el estreno de Los Serrano, Fran Perea se convirtió en todo un teen idol español. No había carpeta que no estuviese forrada con su cara o estado de Messenger donde no apareciese una de sus letras. Su papel como Marcos en la exitosa serie de Telecinco lo catapultó a la fama. ¿Lo más curioso? Que no solo en España, también en el Norte (y no nos referimos a Invernalia).

Perea fue nombrado el hombre más atractivo del 2008 en Finlandia. ¡Cómo lees! Hace doce años, el actor tuvo el honor de ser coronado con este título. Pero la cosa no se quedó ahí y hoy en día sigue siendo todo un fenómeno mediático.

De hecho, tal y como ha confirmado Fran, se encuentra trabajando en una serie producida en Finlandia. Se llama The Paradise, que llegará a España con el nombre Kosta el próximo 15 de marzo.

Se trata de un thirller donde Perea da vida por primera vez a un policía. Eso sí, tal y como ha declarado en una entrevista para El Mundo, él solo ha tenido que ir al frío país a presentar la serie ya que toda su parte la ha rodado en la costa del sol.

¿Y cómo lleva Fran eso de ser una de las personas más deseadas de Finlandia? Cuando le preguntan sobre el tema en la entrevista, contesta de la siguiente manera: “Yo soy un 'sex symbol' en general! Aparte, concretamente, en Finlandia sí. Por lo visto, me nombraron el hombre más sexy de 2008.

Siendo el hombre más sexy de dicho año, es normal preguntarse si le paran mucho por las calles de Helsinki. “Me conocen. Me conocen por la calle, pero como me pasa aquí”

Aunque muchos y muchas desconocíamos esta faceta de Fran como estrella en Finlandia, no podemos estar más contentos por el actor.