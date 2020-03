Lauv y BTS se alían en ‘Who’, su nuevo hit de ritmos R&B

El K-Pop es un fenómeno imparable. Cada vez son más los artistas que se alían a voces referentes de este estilo musical para lanzar sus nuevos proyectos. Prueba de ello son Dua Lipa, Nicki Minaj e incluso Ricky Martin, que ya probaron suerte con este género.

Otro artista que también lo hizo fue Lauv, el cantante estadounidense que lanzó el remix de Make It Right, canción de BTS y compuesta por Ed Sheeran. Pero el talento de los surcoreanos le cautivó, y ha decidido volver a contar con ellos para formar parte de un tema de su álbum debut.

Así suena Who, la canción en inglés de ritmos R&B en la que podemos escuchar las voces de Jimin y Jungkook, ambos integrantes de esta exitosa banda de K-Pop. Claro que esta canción no iba a llegar sola, sino acompañada de un visual de un solo plano en el que nuestro protagonista aparece sentado junto a una mesa interpretando el tema a cámara. La frustración y la desesperación son las dos respuestas emocionales protagonistas.

Y no es de extrañar, ya que el tema llega cargado de un significado muy claro: ¿en qué se ha convertido la persona de la que me enamoré? Esa es la pregunta que resume brevemente Who. Hay ocasiones en las que paras a analizar qué está ocurriendo en vuestra relación y finalmente encuentras la respuesta: algo ha cambiado, y ese algo se encuentra en el cambio de actitud de la otra persona. La frustración se apodera de tu cuerpo.

Lauv vive una de sus etapas profesionales más emocionantes. Acaba de dar a luz a su álbum debut How I'm Feeling, compuesto por 21 canciones con colaboraciones con Sofia Reyes, Anne-Marie, Alessia Cara, LANY, Troye Sivan y nuestros protagonistas. Y no solo eso, sino que, además, todas y cada una de estas canciones también han aterrizado en Youtube en formato visual.

Pero el lanzamiento de esta canción con BTS ha sido toda una sorpresa para sus seguidores, quienes ha amanecido en este viernes de novedades musicales con un auténtico regalo. Y, ¿a quién no le gusta un regalo?