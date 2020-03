Morat - No termino [2020]

¿Alguna vez te ha pasado que has sentido un flechazo por alguien pero no te has atrevido a decírselo a la persona en cuestión? Seguro que luego te has quedado pensando en los besos que os podíais haber dado, los bailes que podríais haber compartido o la historia que podríais haber creado juntos. Pero esa cobardía muchas veces nos paraliza y lo que pudo ser nunca es, aunque permanezca la esperanza de que algún día cambie.

Eso es lo que muchos seguidores han interpretado tras escuchar No termino, la nueva canción de Morat. “Abrirle la puerta a lo que pudimos haber sido es tener que pensar en un sinfín de futuros contigo que nunca vamos a tener; es tener que vivir contando hasta el infinito. Por eso lo evito: porque sé que si empiezo a contar cada cosa que no hicimos nunca voy a terminar”, dice la letra.

Los colombianos están de regreso con ese romanticismo que les caracteriza, esa música orgánica que les sigue manteniendo fieles a sus instrumentos, esos coros tan reconocibles y esa visión artística que tienen a la hora de enfrentarse a los videoclips.

Convertidos en estatua con pintura de color deslizándose por sus cuerpos, estos chicos llegan con la misma fuerza de siempre y la intención de seguir cosechando adictos a esas melodías que tanto enganchan.

Esta nueva canción formará parte del nuevo disco que están preparando. No hace mucho ya nos hablaron de cuáles eran sus intenciones: “Lo que pasó con Cómo te atreves, es que, por accidente, terminamos haciendo una canción que la gente baila. Nuestra intención es encontrar otras formas para que, no por accidente, si podemos planearlo mejor, para que la gente baile otras canciones que no necesariamente tengan el ritmo de reguetón”.