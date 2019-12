Morat: “Creemos que hoy en día el mercado está completamente lleno de reguetón”

Morat despidieron los escenarios, este 2019, con varios conciertos en España, uno de ellos muy especial. En Madrid, grabaron, por primera vez, un álbum en directo que lanzarán más pronto que tarde en versión CD/DVD.

Pero como son muy inquietos y de poco parar, ya piensan en nuevo álbum. Y claro, en esta vorágine de urban latino que impera en las listas de ventas, ¿se dejarán contagiar por las tendencias? Ellos lo tienen claro.

“Nosotros creemos que hoy en día el mercado está completamente lleno de reguetón que no está mal, a nosotros nos gusta el reguetón, sí, no está mal”, empiezan su reflexión sobre la situación de la escena musical en estos tiempos.

Pero, que sus fans se tranquilicen porque no tirarán por ese camino. “Sentimos que nuestra música no es esa porque es incompatible con los instrumentos. Se puede tocar con una batería pero no suena igual, ni se siente igual. A nosotros nos gusta tocar los instrumentos que llevamos tocando desde que somos chiquitos”, aseguran.

Parece que le han dado vueltas al tema y han llegado a una conclusión: “El otro día estábamos pensando que la música que hagamos de aquí a que nos muramos o lo que pase, tiene que ser compatible con los instrumentos que sabemos tocar porque es lo que nos llena”.

Ellos todavía flipan con que su música se baile en España porque no se concibió con esa idea. “Lo que pasó con Cómo te atreves, es que, por accidente, terminamos haciendo una canción que la gente baila. Nuestra intención es encontrar otras formas para que, no por accidente, si podemos planearlo mejor, para que la gente baile otras canciones que no necesariamente tengan el ritmo de reguetón”, aseguran sobre sus próximas intenciones musicales.

Y están trabajando ya en esa dirección: “Es el reto en el que estamos inmersos todos los días. Todos los días escuchamos y miramos a ver quién saca una cosa que podemos tener una referencia. Es un trabajo del día a día. Canciones como ¿A dónde vamos? es un experimento, un ritmo nuevo que nunca habíamos probado. Un ritmo más rockero del que habíamos pensado que podíamos hacer y que, en cierta forma, cumple con la energía para que la gente se mueve. Es una tarea constante y un dolor de cabeza”.

Y que conste que se centrarán en su disco pero seguirán encontrando tiempo para seguir componiendo con otros artistas. Ya reconocieron que tienen tema a medias con Aitana o con Beret y ante la pregunta de si, en este sentido, hay algún triunfito más en su agenda son rotundos: “Si te contáramos tendríamos que matarte”. Así que, habrá que ir descubriendo, poco a poco, que nos traerán este 2020.