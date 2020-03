Dani Martín expone con brutal honestidad sus miedos, antes de publicar nuevo disco

“Soy Dani. Llevo días durmiendo mal, sintiendo que llega la exposición, el miedo al rechazo, las críticas. La hora de compartir lo que he sentido en tres años, mi punto de vista. Mi susceptibilidad manda. Puede haber 1100 mensajes que me agraden, pero me quedo con los dos que me hieren, ese soy yo”. Con estas palabras Dani Martín exponía su miedo a las críticas ahora que saca nuevo disco.

“He hecho 57 canciones, he elegido 11. Durante estos 3 años no viví triste todos los momentos. Tampoco me he reído los mil y pico días. Escuché mucho a @residente, pero también a Sabina, a @kaseo_real, a @robbiewilliams, a Rosendo, Los Rodríguez, Manu Chao, @alejandrosanz, @rosalia.vt, @jbalvin, Red Hot y me sentí identificado con todos, no solo con uno, con todos”, continuaba con una reflexión que nos ha dado muchas pistas sobre lo que vamos a encontrar en este nuevo trabajo.

“En cada momento me acompañó una canción de un estilo diferente, dependiendo de mi estado de ánimo. Es una suerte poder jugar en esta vida, recuerdo que mi maestra Raquel me lo decía, para llegar donde quieres hay que jugar, hay que darse el permiso, el que juega hace el camino y luego tiene para elegir de lo vivido en el recorrido”, continuaba.

Y por sus palabras parece que en ese disco vamos a poder encontrar un amplio abanico de influencias y estilos: “Es un regalo querer y permitirte cantar rap, baladas, power pop, rumba, pop, medios tiempos, mezclar ritmos urbanos con guitarras, escribirle una canción a mi hermana, a mi tristeza, a la alegría desbordante que viví una semana con mi amigo @camilomusica. Es enriquecedor ponerte todos esos trajes y, además, habérmelos hecho todos a medida. Jugar, jugar y jugar”.

Pero pese a que está contento con el resultado y tiene claro que lo que está a punto de compartir es su verdad, no puede evitar los miedos: “Pero qué miedo da mostrar ahora todo ese camino y que en 40 min alguien diga tres palabras dependiendo de su momento vital, de su día, de su juicio. Pues sí, parece que aparte de lo que se disfruta en el proceso en el que nadie te ve, nadie te examina, nadie opina, también llega la hora, porque así lo he decidido, donde comienza el juicio, donde aparecen los ratos sin dormir”.

Lleva dos décadas enfrentándose al público y sabe en qué consiste este proceso, pero eso no hace que cada vez sienta los mismos miedos: “¿Por qué me sentiré así de intranquilo? Creo que es por el permiso, por atreverme a no ser solo el que camina por los mismos cincos acordes que transito en los últimos diez años, por jugar otra vez con la ironía en mis textos, por ponerme un color verde fluorescente y salir del negro que siempre me ha tapado de todo y me ha hecho sentir más seguro. Que bien me lo he pasado haciendo este disco, pero cómo se sufre”.

Y a un mes de que el disco salga, Dani sólo tiene un deseo que no ha dudado en explicar y compartir: “Será el ego también, porque al final hacemos discos para que alguien los escuche y nos diga que le ha emocionado, o que le alegran su vida. Pero nunca para que nos digan que NO, que no les llega, que no se sienten identificados, para eso no se está tan preparado. La irracionalidad, y los dos mensajes críticos de los mil cien buenos. Este que habla en voz alta también soy yo, soy Daniel y dentro de un mes saco el disco que llevaba dentro y que está lleno de mis imperfecciones, emociones, alegrías, tristezas, búsquedas, katarsis y miedos. Ojalá sea vuestro y yo pueda volver a dormir”.

Ante esa gran dosis de sinceridad, no han faltado apoyos y consejos.

Mala Rodríguez: No tengas miedo a volar ❤️.

Ana Torroja: Cuando compartes tu música, en ese momento, deja de pertenecerte y se convierte en algo diferente para cada persona que lo recibe. Quédate con lo que has sentido en el proceso, en el camino, y con la satisfacción de que lo has dado el 100x100 de ti, y cada detalle que hay en ese disco es 100x100 tú. Deseando escucharte ❤️

Mau y Ricky: Aunque no me hayas mencionado como artistas que escuchas, te amo! Jejejejeje.

Ariadne Artiles: Deseando tenerlo en nuestras manos ❤️.

Nadia de Santiago: ♥️✨💪🏻

Camilo: Te admiro mucho Dani! 🍷

Adrián Roma (Marlon): Ese nuevo disco es tan precioso como tú amigo mío!!pd: Acuérdate, hay que lijar la barandilla Daniel.🧡

Adriana Torrebejano: Estoy deseando escucharlo 😉🤘🏼💋

Chambao: Juega y haz lo que te de la gana 🤣🙌🏽 tu vida es tuya corazòn ❤️ besazo

DJ Nano: “Es muy bonito que alguien que está por encima del bien y del mal (algo q tú has logrado a base de trabajo y triunfos) declare abiertamente esos miedos. Vivimos desde hace tiempo una época en la que a través de las redes sociales sobre todo, se puede hacer mucho bien o mucho mal por las palabras que te puedan dedicar. Desde fuera lo normal sería decirte q miedo no has de tener ninguno, porque eres sinónimo y garantía de éxito masivo. Q transmites sentimientos fuertes y sensaciones grandes a través de tu música y letras desde hace mucho tiempo y ya solo por eso.. deberías estar curado de la mala critica o de las malas palabras (tienes el derecho más que ganado a que así fuera).. pero repito.. es bonito ver un artista tan grande compartir esos miedos con la gente, que x desgracia no puedas dormir bien x todo esto... no significa otra cosa más que... te importa de verdad tu trabajo y la opinión de todos (más allá de si vendes o llenas). Eres muy grande Daniel y siempre lo vas a ser. Sigue emocionándonos toda la vida.

Percebes y Grelos: “No se puede no valorar a alguien que expone sus emociones y sentimientos. 🌹”.