Dani Martín y la canción más emotiva para su hermana

El próximo mes de marzo verá la luz el cuarto álbum de estudio en solitario de Dani Martín. Un disco que según ha confesado él mismo ya está en fábrica y que muy pronto podremos disfrutar. En este nuevo proyecto musical el madrileño ha intentado aventurarse en nuevos sonidos manteniendo su espíritu rebelde e inconformista.

Sin haber escuchado aún el disco, parece que la parte más baladista del madrileño no tendrá demasiado espacio en Lo que me de la gana pero eso no significa que esa faceta haya desaparecido. De hecho hace un par de días, el intérprete demostró que es capaz de ponernos la piel de gallina con sus composiciones.

Lo ha hecho con Cómo me gustaría contarte, una canción que está dirigida a su hermana Miriam que falleció repentinamente con 34 años el 9 febrero de 2009. Once años después de aquel trágico día ha querido recordarla como lo hace cada día con un precioso tema interpretado con una guitarra acústica.

No es la primera vez que Miriam está presente en la música de Dani. Pequeño, su debut en solitario el 26 de octubre de 2010, estaba repleto de una sensibilidad que invadía la intimidad del artista trasladando a su música la trágica pérdida de su hermana y mostrándose tal y como era.

Tanto en Mi lamento como en El cielo de los perros hablaba abiertamente de esta pérdida: "Siempre pienso aunque estés lejos / Y te juro que te puedo notar / Cerca quedarán tus gestos / y tu carita de princesa, mi hermana".