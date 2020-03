Katy Perry hace su primera aparición pública embarazada

El pasado 5 de marzo, Katy Perry dejó a sus millones de seguidores y seguidoras con la boca abierta. ¿La razón? La californiana anunció que estaba embaraza a través del single de su nuevo tema: Never worn White. Pero no era lo único, Katy también confirmaba que su enlace con Orlando Bloom sigue adelante con frases como “Nunca me he vestido de blanco y voy a arreglarlo”.

Pero la cosa no se quedó ahí. Katy quiso dar la noticia por todo lo alto y en el videoclip del tema aparece luciendo barriguita al final. Como si se tratase de una diosa de la fertilidad, vemos a la intérprete de Roar, tocándose el vientre con unas telas blancas. Una preciosa instantánea. Ahora, una vez revelada el bombazo, ya no tiene que esconder la tripita y la quiere mostrar orgullosa públicamente.

¡Y no ha tardado nada! Este 8 de marzo, día mundial de la mujer, Katy ha querido llenar de girl power la final de la Copa Mundial femenina de cricket que tuvo lugar en Melbourne, Australia. Un día muy especial, donde la artista interpretó dos de sus canciones más poderosas: Firework y Roar.

Katy Perry en 2020 ICC Women's T20 World Cup Media Opportunity / Getty / Cameron Spencer

Antes del evento, Katy lució un bonito vestido de colores donde se le podía distinguir la tripita. Además, durante el show, Perry se tocó el vientre. Se trata de la primera aparición pública de la californiana tras revelar al mundo que está esperando a su primer hijo.

En una entrevista para SiriusXM Hits 1 que dio el pasado 5 de marzo, la diva pop habló sobre la razón que la llevó a dar el anuncio con una canción: “Realmente me estaba poniendo demasiado gorda para ocultarla, así que pensé ‘Bueno, creo que este tema sería una gran revelación. Comencemos con ello. Así es como doy noticias: me comunico a través de la música”.

Sin lugar a dudas, Katy Perry no dejará de sorprendernos nunca. ¿Qué será lo siguiente? ¡Nos encanta!